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Ткаленко - чемпион Украины в спринте Сегодня во Львовской области мужским спринтом стартовал чемпионат Украины по биатлону. Первую гонку с большим отрывом выиграл Руслан Ткаленко. Фото: biathlon.com.ua 1. Руслан Ткаленко - 27.34,7 (1+0) 2. Антон Дудченко - 1.06,2 (0+2) 3. Владислав Кошовец - 1.19,0 (1+0) 4. Тарас Лесюк - 1.26,6 (0+3) 5. Юрий Сытник - 1.30,0 (0+1) 6. Денис Насыко - 1.36,0 (1+3). biathlon.com.ua

Спорт-Экспресс

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