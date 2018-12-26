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2018-12-26
Ткаленко - чемпион Украины в спринте
Сегодня во Львовской области мужским спринтом стартовал чемпионат Украины по биатлону.
Первую гонку с большим отрывом выиграл Руслан Ткаленко.
Фото: biathlon.com.ua
1. Руслан Ткаленко - 27.34,7 (1+0)
2. Антон Дудченко - 1.06,2 (0+2)
3. Владислав Кошовец - 1.19,0 (1+0)
4. Тарас Лесюк - 1.26,6 (0+3)
5. Юрий Сытник - 1.30,0 (0+1)
6. Денис Насыко - 1.36,0 (1+3).
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