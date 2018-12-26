Ткаленко - чемпион Украины в спринте

Сегодня во Львовской области мужским спринтом стартовал чемпионат Украины по биатлону.
 
Первую гонку с большим отрывом выиграл Руслан Ткаленко.
Фото Ткаленко - чемпион Украины в спринте
Фото: biathlon.com.ua
 
1. Руслан Ткаленко - 27.34,7 (1+0)
 
2. Антон Дудченко - 1.06,2 (0+2)
 
3. Владислав Кошовец - 1.19,0 (1+0)
 
4. Тарас Лесюк - 1.26,6 (0+3)
 
5. Юрий Сытник - 1.30,0 (0+1)
 
6. Денис Насыко - 1.36,0 (1+3).
 


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