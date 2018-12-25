"Шахтер" и ПАОК ведут переговоры о трансфере Хачериди, - СМИ. Футбол

Уже зимой Евгений Хачериди может вернуться в Украину.

"Шахтер" и ПАОК ведут переговоры о трансфере Хачериди, - СМИ
Фото: http://to10.gr

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди может присоединиться к донецкому "Шахтеру", сообщает официальный сайт болельщиков "бело-голубых" 1927.kiev.ua.

По информации источника, донецкий клуб заинтересован в трансфере игрока ПАОКа, так как в настоящее время "Шахтер" находится в поисках центрального защитника.

Хачериди перебрался в Грецию в конце мая и за это время он сыграл 10 матчей во всех турнирах, при этом в греческой Суперлиге выходил на поле лишь 3 раза. В январе Хачериди, скорее всего, покинет греческую команду.

При этом греческие СМИ писали, что 31-летний футболист может вернуться в "Динамо", за которое Евгений выступал с июля 2009 года (237 матчей и 8 голов).

Однако этот вариант маловероятен, учитывая его взаимоотношения с главным тренером Александром Хацкевичем.


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