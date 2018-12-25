Мхитарян впервые за 7 лет проиграл в голосовании за лучшего футболиста Армении
Лучшим футболистом Армении в этом году стал Маркос Пиззелли.
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян впервые за последние 7 лет проиграл в голосовании за лучшего футболиста Армении.
В этом году этого звания удостоился натурализовавшийся в Армении бразилец Маркос Пиззелли, который в настоящее время выступает за казахстанский "Актобе", сообщает издание "Армянский футбол". В 25 матчах чемпионата Казахстана Пиззелли забил 18 голов.
Добавим, что натурализовавшийся бразилец поиграл и в Украинской Премьер-лиге, с июня 2011 по январь 2012 года выступавший за донецкий "Металлург". В первом же официальном матче за донецкий клуб Пиззелли забил гол в ворота одесского "Черноморца", который стал единственным в матче.
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