Мхитарян впервые за 7 лет проиграл в голосовании за лучшего футболиста Армении

Лучшим футболистом Армении в этом году стал Маркос Пиззелли.

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян впервые за последние 7 лет проиграл в голосовании за лучшего футболиста Армении.

В этом году этого звания удостоился натурализовавшийся в Армении бразилец Маркос Пиззелли, который в настоящее время выступает за казахстанский "Актобе", сообщает издание "Армянский футбол". В 25 матчах чемпионата Казахстана Пиззелли забил 18 голов.

Добавим, что натурализовавшийся бразилец поиграл и в Украинской Премьер-лиге, с июня 2011 по январь 2012 года выступавший за донецкий "Металлург". В первом же официальном матче за донецкий клуб Пиззелли забил гол в ворота одесского "Черноморца", который стал единственным в матче.