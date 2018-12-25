Yahoo Sports признал Усика боксером года
Читатели издания проголосовали за Александра Усика в категории Лучший боксер 2018 года.
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик был признан изданием Yahoo Sports лучшим боксером года.
В финальной части голосования чемпион лондонской Олимпиады-2012 опередил чемпиона мира во 2-м наилегчайшем весе по версии WBO и в легчайшем весе по версии WBA, японца Наойя Инуэ.
В номинации также были представлены Василий Ломаченко, Реджис Прогрейс, Хосе Карлос Рамирес, Сауль Альварес, Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд и Майки Гарсия.
Напомним, что ранее лучшим боксером года Усика признал ESPN.
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