Елена ПИДГРУШНАЯ: "Когда лыжи не едут - пульс повышается, дыхание сбивается"

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала свое выступление в пасьюте и масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«Сегодня была тяжелая трасса - грязный снег, каша. Еще и тяжелый подход, с подъема.

Елена Пидгрушная. Фото: biathlon.com.ua

Пытаешься держаться за лидерами, а получается, что подходишь к рубежу на повышенном пульсе.

Тренировочный процесс на 10 ударов ниже.

Вчера (в пасьюте Нове-Место) была ошибка с лыжами. На откатке они были лучше, но потом оказалось, что их хватило только на полтора километра, а дальше они просто стали колом

А когда лыжи не едут, начинаешь работать в два раза больше, пульс повышается, дыхание сбивается.

Но я просто не поверила своим глазам, когда увидела, что у меня 4 промаха».