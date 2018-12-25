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2018-12-25
Елена ПИДГРУШНАЯ: "Когда лыжи не едут - пульс повышается, дыхание сбивается"
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала свое выступление в пасьюте и масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место.
«Сегодня была тяжелая трасса - грязный снег, каша. Еще и тяжелый подход, с подъема.
Елена Пидгрушная. Фото: biathlon.com.ua
Пытаешься держаться за лидерами, а получается, что подходишь к рубежу на повышенном пульсе.
Тренировочный процесс на 10 ударов ниже.
Вчера (в пасьюте Нове-Место) была ошибка с лыжами. На откатке они были лучше, но потом оказалось, что их хватило только на полтора километра, а дальше они просто стали колом
А когда лыжи не едут, начинаешь работать в два раза больше, пульс повышается, дыхание сбивается.
Но я просто не поверила своим глазам, когда увидела, что у меня 4 промаха».
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