Владимир БРЫНЗАК: "Я готов уйти хоть сегодня"

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак готов незамедлительно покинуть свою должность.

«Допустим, я поддамся на волну негативных высказываний и уйду из биатлона. Я готов хоть сегодня.

Владимир Брынзак. Фото: patrioty.org.ua

И что дальше? Сразу уходят все спонсоры, которые поддерживают команду на основе личных контактов. И кто будет вникать, заниматься всем этим?

У меня еще хватает сил и знаний, чтобы развивать биатлон в Украине на достойном уровне.

Это только кажется, что все хорошо, механизм работает сам по себе и надо просто молодого менеджера. А на самом деле каждый день приходится вникать в огромное количество проблем, понимать, что происходит на самых разных направлениях. В этом году исполнилось 20 лет, как я руковожу федерацией. За этот период только на зимних международных стартах разного уровня завоевано 355 медалей.

В то время как до 1998 года - всего 25. Конечно, без ошибок не обходилось - не ошибается только тот, кто не работает. Но сказать, что наша команда работала неэффективно – большая несправедливость. Я уверен, что после предыдущей Олимпиады мы обязаны создать команду на Пекин-2022. Это вопрос принципа.

С одной стороны, у нас кричат: давайте спорт , надо молодежь подтягивать. А посмотрите, что творится на местах? В Тернополе единственную специализированную биатлонную школу закрыли, с базой и трассой так ничего и не решили. В Буковеле собрались строить комплекс - по сомнительным мотивам сорвали тендер. В Сумах трасса аварийная, не ремонтируется.

В Тысовце трасса аварийная, на ней уже нельзя тренироваться. Школы на местах не финансируются. Ничего подобного нет ни в одной стране! Там люди приходят на тренировку - вот вам лыжи, винтовка, патроны, лыжероллерная трасса, мишени, транспорт - все налажено.

А у нас ни одной трассы, ни одного стрельбища нормального. Пока еще занимается ребенок - куда ни шло, а как только постарше, и в национальную команду не попал - нет ни зарплат, ни обеспечения, нет резона продолжать заниматься.