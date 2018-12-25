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2018-12-25
Владимир БРЫНЗАК: "Я готов уйти хоть сегодня"
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак готов незамедлительно покинуть свою должность.
«Допустим, я поддамся на волну негативных высказываний и уйду из биатлона. Я готов хоть сегодня.
Владимир Брынзак. Фото: patrioty.org.ua
И что дальше? Сразу уходят все спонсоры, которые поддерживают команду на основе личных контактов. И кто будет вникать, заниматься всем этим?
У меня еще хватает сил и знаний, чтобы развивать биатлон в Украине на достойном уровне.
Это только кажется, что все хорошо, механизм работает сам по себе и надо просто молодого менеджера. А на самом деле каждый день приходится вникать в огромное количество проблем, понимать, что происходит на самых разных направлениях. В этом году исполнилось 20 лет, как я руковожу федерацией. За этот период только на зимних международных стартах разного уровня завоевано 355 медалей.
В то время как до 1998 года - всего 25. Конечно, без ошибок не обходилось - не ошибается только тот, кто не работает. Но сказать, что наша команда работала неэффективно – большая несправедливость. Я уверен, что после предыдущей Олимпиады мы обязаны создать команду на Пекин-2022. Это вопрос принципа.
С одной стороны, у нас кричат: давайте спорт, надо молодежь подтягивать. А посмотрите, что творится на местах? В Тернополе единственную специализированную биатлонную школу закрыли, с базой и трассой так ничего и не решили. В Буковеле собрались строить комплекс - по сомнительным мотивам сорвали тендер. В Сумах трасса аварийная, не ремонтируется.
В Тысовце трасса аварийная, на ней уже нельзя тренироваться. Школы на местах не финансируются. Ничего подобного нет ни в одной стране! Там люди приходят на тренировку - вот вам лыжи, винтовка, патроны, лыжероллерная трасса, мишени, транспорт - все налажено.
А у нас ни одной трассы, ни одного стрельбища нормального. Пока еще занимается ребенок - куда ни шло, а как только постарше, и в национальную команду не попал - нет ни зарплат, ни обеспечения, нет резона продолжать заниматься.
Потому и имеем - в юношеских соревнованиях участвует больше сотни человек, а у взрослых с трудом наскребаем состав из 7-8 спортсменов. Потому что на местах для вот этого переходного этапа нет условий, чтобы растить и готовить спортсменов. И никому не интересно этим заниматься: выстроить систему, чтобы развивался спорт, поднимать материальную базу».
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