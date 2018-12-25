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2018-12-25
Вице-президент "Монако": "Надо серьезно усилиться". Футбол
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев? рассказал, что монегаски планируют усилиться в зимнее трансферное окно, сообщает Get French Football.
53-летний роSSийский функционер хочет расстаться с футболистами, которые плохо мотивированы в выступлениях за французский клуб.
Фото: asmonaco.com
- Проблемы глубокие, и я о них знаю, - приводит слова Васильева Get French Football. - Хорошо, что скоро будет перерыв, и мы сможем все хорошо проанализировать.
Во-первых, нам надо, чтобы восстановились травмированные.
Во-вторых, нам надо серьезно усилиться. В-третьих, нам надо оставить только игроков, у которых есть желание. Если мы сможем сделать эти три вещи, то добьемся своего.
"Монако" занимает предпоследнее (19-е) место в чемпионате Франции после 18 туров с 13 очками.
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