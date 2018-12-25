Вице-президент "Монако": "Надо серьезно усилиться". Футбол

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев? рассказал, что монегаски планируют усилиться в зимнее трансферное окно, сообщает Get French Football.
 
53-летний роSSийский функционер хочет расстаться с футболистами, которые плохо мотивированы в выступлениях за французский клуб.
Фото Вице-президент "Монако": "Надо серьезно усилиться"
Фото: asmonaco.com
 
- Проблемы глубокие, и я о них знаю, - приводит слова Васильева Get French Football. - Хорошо, что скоро будет перерыв, и мы сможем все хорошо проанализировать.
 
Во-первых, нам надо, чтобы восстановились травмированные.
 
Во-вторых, нам надо серьезно усилиться. В-третьих, нам надо оставить только игроков, у которых есть желание. Если мы сможем сделать эти три вещи, то добьемся своего.
 
"Монако" занимает предпоследнее (19-е) место в чемпионате Франции после 18 туров с 13 очками.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевское "Динамо" в ответ на возмущение фанов убрало из фан-шопа сувениры со свиньямиКиевское "Динамо" в ответ на возмущение фанов убрало из фан-шопа сувениры со свиньями
Почетный член ФИДЕ насмерть замерз в Москве, - СМИПочетный член ФИДЕ насмерть замерз в Москве, - СМИ
Стали известны подробности увольнения Моуриньо. ФутболСтали известны подробности увольнения Моуриньо. Футбол
Моуринью впервые пообщался с журналистами после увольнения из "Манчестер Юнайтед". ФутболМоуринью впервые пообщался с журналистами после увольнения из "Манчестер Юнайтед". Футбол
Украинец Скрипник стал тренером года в Латвии. ФутболУкраинец Скрипник стал тренером года в Латвии. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Мхитарян впервые за 7 лет проиграл в голосовании за лучшего футболиста АрменииМхитарян впервые за 7 лет проиграл в голосовании за лучшего футболиста Армении
Основной игрок "Манчестер Юнайтед" перед увольнением Моуриньо поставил руководству клуба ультиматум. ФутболОсновной игрок "Манчестер Юнайтед" перед увольнением Моуриньо поставил руководству клуба ультиматум. Футбол
Премьер-лига сохранила формат чемпионата с 12 клубами. ФутболПремьер-лига сохранила формат чемпионата с 12 клубами. Футбол
Украинец Скрипник стал тренером года в Латвии. ФутболУкраинец Скрипник стал тренером года в Латвии. Футбол
В матче Кубка Английской лиги "Арсенал" – "Тоттенхэм" в голову игроку попали бутылкой. ФутболВ матче Кубка Английской лиги "Арсенал" – "Тоттенхэм" в голову игроку попали бутылкой. Футбол
Игрок "Шахтера" попытался научить Мисс Украины жонглировать мячом. ФутболИгрок "Шахтера" попытался научить Мисс Украины жонглировать мячом. Футбол
16-летний футболист оказался старше на 12 лет! (ВИДЕО)  16-летний футболист оказался старше на 12 лет! (ВИДЕО)  
Моуринью впервые пообщался с журналистами после увольнения из "Манчестер Юнайтед". ФутболМоуринью впервые пообщался с журналистами после увольнения из "Манчестер Юнайтед". Футбол
Зинченко за матч с "Лестером" получил высокую оценку от британских СМИ, а Стерлинг опозорился, пробивая пенальти. ФутболЗинченко за матч с "Лестером" получил высокую оценку от британских СМИ, а Стерлинг опозорился, пробивая пенальти. Футбол
Стали известны подробности увольнения Моуриньо. ФутболСтали известны подробности увольнения Моуриньо. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости