Президент Федерации биатлона готов уйти в отставку в ответ на критику со стороны болельщиков

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, в ответ на всестороннюю критику и призывы уйти в отставку, считает, что еще способен развивать биатлон в стране на достойном уровне.

"Допустим, я поддамся на волну негативных высказываний и уйду из биатлона. Я готов хоть сегодня. И что дальше? Сразу уходят все спонсоры, которые поддерживают команду на основе личных контактов. У меня еще хватает сил и знаний, чтобы развивать биатлон в Украине на достойном уровне", - цитирует Брынзака "Украинский биатлон".

При этом президент биатлонной федерации указывает на массовый развал системы материального обеспечения и подготовки биатлонистов на местах.

"В Тернополе единственную специализированную биатлонную школу закрыли, с базой и трассой так ничего и не решили. В Буковеле собрались строить комплекс - по сомнительным мотивам сорвали тендер. В Сумах трасса аварийная, не ремонтируется. В Тысовце трасса аварийная, на ней уже нельзя тренироваться. Школы на местах не финансируются - нет денег на инвентарь, на участие в сборах, только на зарплату. Ничего подобного нет ни в одной стране. У нас же нет ни одной трассы, ни одного стрельбища нормального", - подытожил Брынзак.

Напомним, на двух последних этапах Кубка мира в Хохфильце и Нове-Место сборная Украины по биатлону выступила неубедительно.