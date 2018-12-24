Основной игрок "Манчестер Юнайтед" перед увольнением Моуриньо поставил руководству клуба ультиматум. Футбол
Стали известны подробности увольнения Жозе Моуриньо.
После фиаско от "Ливерпуля" (1:3) в матче Английской Премьер-Лиги, один из основных футболистов "красных дьяволов" позвонил исполнительному директору команды Эду Вудворду и сообщил, что португальский специалист "потерял контроль над раздевалкой", сообщает isport.ua, ссылаясь на The Times.
При этом имя игрока издание не уточняет.
Именно по этой причине руководство МЮ не стало оттягивать отставку Жозе на конец сезона, отмечает издание.
Стоит добавить, что в первой же игре после назначения Уле Гуннара Сольскьяера на должность и.о. главного тренера, "МанЮнайтед" забил 5 голов (был повержен "Кардифф" 5:1).
Отметим, Дэвид Мойес, Луи Ван Гаал, Жозе Моуриньо - ни с одним из этих тренеров МЮ не забивал 5 мячей в одном матче.
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