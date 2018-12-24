Капитан сборной Украины по биатлону выразил возмущение подбором персонала тренерским штабом

Дмитрий Пидручный остался недоволен работой лыж.

Капитан сборной Украины по биатлону выразил возмущение подбором персонала тренерским штабом
Дмитрий Пидручный
Фото: YouTube

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный после неудачно проведенной гонки с масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (17-е место), выразил свое негодование подбором тренерским штабом сервис-команды.

"Гонка сегодня выдалась просто ужасной. Может у кого-то и были лыжи хуже наших, но даже тренировочные были бы лучше. Да и вообще, за три этапа Кубка мира лишь один раз угадали с лыжами", - заявил Пидручный в эфире UA:БІАТЛОН."

"Вчера тоже были не лучшие, а такие посредственные, но сегодня просто ужас. Понабирали в сервис-команду каких-то аматоров из непонятных стран. Каждый раз жалуешься им на лыжи, а они говорят, что спортсмены такие. Почему-то в прошлом сезоне нормально боролись и за год лишь 1-2 раза не угадали с лажами, а тут - один раз за пол сезона хорошие лыжи", - отметил капитан команды.

"На каждом подъеме по 20 секунд из-за лыж проигрывал. У меня нет слов. Надеюсь, президент (Федерации биатлона, прим. LB.ua) услышит нас", - выразил надежду Пидручный.

Напомним, помимо Дмитрия в гонке принял участие еще один представитель Украины – Артем Прима, который занял 27-е место.

Отметим, мужскую сборную Украины возглавляет словак Юрай Санитра.


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