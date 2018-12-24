Капитан сборной Украины по биатлону выразил возмущение подбором персонала тренерским штабом

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный после неудачно проведенной гонки с масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (17-е место), выразил свое негодование подбором тренерским штабом сервис-команды.

"Гонка сегодня выдалась просто ужасной. Может у кого-то и были лыжи хуже наших, но даже тренировочные были бы лучше. Да и вообще, за три этапа Кубка мира лишь один раз угадали с лыжами", - заявил Пидручный в эфире UA:БІАТЛОН."

"Вчера тоже были не лучшие, а такие посредственные, но сегодня просто ужас. Понабирали в сервис-команду каких-то аматоров из непонятных стран. Каждый раз жалуешься им на лыжи, а они говорят, что спортсмены такие. Почему-то в прошлом сезоне нормально боролись и за год лишь 1-2 раза не угадали с лажами, а тут - один раз за пол сезона хорошие лыжи", - отметил капитан команды.

"На каждом подъеме по 20 секунд из-за лыж проигрывал. У меня нет слов. Надеюсь, президент (Федерации биатлона, прим. LB.ua) услышит нас", - выразил надежду Пидручный.

Напомним, помимо Дмитрия в гонке принял участие еще один представитель Украины – Артем Прима, который занял 27-е место.

Отметим, мужскую сборную Украины возглавляет словак Юрай Санитра.