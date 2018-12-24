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2018-12-24
Кузьмина выиграла масс-старт в Нове-Место
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Результат 34-летней спорстменки составил 35 минут 34,4 секунды, она допустила два промаха.
Анастасия Кузьмина. Фото: biathlonworld.com
Второй стала еще одна представительница Словакии Паулина Фиалкова (отставание 12,1).
Третье место заняла француженка Анаис Шевалье (13,3).
Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная - с тремя промахами она финишировала на 18-й позиции.
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт 12,5 км
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 35.34,4 (2 шт. круга)
2. Паулина Фиалкова (Словакия) - отставание 12,1 (2)
3. Анаис Шевалье (Франция) - 13,3 (3)
4. Доротея Вирер (Италия) - 20,1 (1)
5. Мона Брорссон (Швеция) - 36,3 (2)
6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) - 45,8 (3)...
18. Елена Пидгрушная (Украина) - 1.49,2 (3)
20. Юлия Джима (Украина) - 1.57,2 (3)
23. Анастасия Меркушина (Украина) - 2.04,3 (2)
24. Валя Семеренко (Украина) - 2.30,0 (3)
29. Вита Семеренко (Украина) - 4.01,8 (5)
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