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Кузьмина выиграла масс-старт в Нове-Место Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Результат 34-летней спорстменки составил 35 минут 34,4 секунды, она допустила два промаха. Анастасия Кузьмина. Фото: biathlonworld.com Второй стала еще одна представительница Словакии Паулина Фиалкова (отставание 12,1). Третье место заняла француженка Анаис Шевалье (13,3). Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная - с тремя промахами она финишировала на 18-й позиции. Нове-Место (Чехия) Кубок мира Женщины Масс-старт 12,5 км 1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 35.34,4 (2 шт. круга) 2. Паулина Фиалкова (Словакия) - отставание 12,1 (2) 3. Анаис Шевалье (Франция) - 13,3 (3) 4. Доротея Вирер (Италия) - 20,1 (1) 5. Мона Брорссон (Швеция) - 36,3 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) - 45,8 (3)... 18. Елена Пидгрушная (Украина) - 1.49,2 (3) 20. Юлия Джима (Украина) - 1.57,2 (3) 23. Анастасия Меркушина (Украина) - 2.04,3 (2) 24. Валя Семеренко (Украина) - 2.30,0 (3) 29. Вита Семеренко (Украина) - 4.01,8 (5) Спорт-Экспресс в Украине

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