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2018-12-24
Беринчик одержал эффектную победу в титульном поединке (ВИДЕО)
В главном событии вечера в Броварах серебряный призер Олимпийских игр Денис Беринчик (10-0, 7 КО) одержал очередную победу на профи ринге, остановив в седьмом раунде Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО) из Филиппин.
Денис Беринчик. Фото: ringside24.com
Беринчик завоевал вакантный титул интернационального чемпиона WBO в легком весе.
В третьем раунде Кристобаль побывал на полу после правого бокового, но упал по большей части от того, что находился во фронтальной стойке.
В четвертом раунде Беринчик устроил противнику одностороннее избиение, но рефери Виктор Фесечко не решился вмешаться в ход боя.
Ситуация повторилась в седьмом раунде, когда в конце раунда Беринчик запер Кристобаля в углу и после очень затяжной атаки таки вынудил рефери остановить поединок.
На поединок Беринчик вышел в костюме компьютерного героя Марио.
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