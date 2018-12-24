Беринчик одержал эффектную победу в титульном поединке (ВИДЕО)  

В главном событии вечера в Броварах серебряный призер Олимпийских игр Денис Беринчик (10-0, 7 КО) одержал очередную победу на профи ринге, остановив в седьмом раунде Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО) из Филиппин.

Денис Беринчик. Фото: ringside24.com

Беринчик завоевал вакантный титул интернационального чемпиона WBO в легком весе.

В третьем раунде Кристобаль побывал на полу после правого бокового, но упал по большей части от того, что находился во фронтальной стойке.

В четвертом раунде Беринчик устроил противнику одностороннее избиение, но рефери Виктор Фесечко не решился вмешаться в ход боя.

Ситуация повторилась в седьмом раунде, когда в конце раунда Беринчик запер Кристобаля в углу и после очень затяжной атаки таки вынудил рефери остановить поединок.

На поединок Беринчик вышел в костюме компьютерного героя Марио.