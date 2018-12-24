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2018-12-24
Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Нове-Место
Победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) одержал норвежец Йоханнес Бе.
На второй позиции француз Кантен Фийон Майе.Третье место занял россиянин Евгений Гараничев,
Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com
Бе и Гараничев прошли всю дистанцию без промахов.
Фийон Майе допустил один промах. Четвертым стал немец Арнд Пайффер.
Француз Мартен Фуркад на девятой позиции.
Украинец Дмитрий Пидручный занял 17-е место, допустив два промаха. Артем Прима финишировал 27-м, совершив 7 промахов.
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт 15 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 37.25,2 (0 шт. кругов)
2. Кантен Фийон Майе (Франция) - отставание 46,5 (2)
3. Евгений Гараничев (РоSSия) - 54,1 (0)
4. Арнд Пайффер (Германия) - 59,3 (1)
5. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) - 1.04,9 (2)
6. Бенедикт Долль (Германия) - 1.18,7 (3)...
9. Мартен Фуркад (Франция) - 1.28,1 (3)...
17. Дмитрий Пидручный (Украина) - 2.43,6 (2)...
27. Артем Прима (Украина) - 4.22,9 (7)
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