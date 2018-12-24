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Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Нове-Место Победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) одержал норвежец Йоханнес Бе. На второй позиции француз Кантен Фийон Майе.Третье место занял россиянин Евгений Гараничев, Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com Бе и Гараничев прошли всю дистанцию без промахов. Фийон Майе допустил один промах. Четвертым стал немец Арнд Пайффер. Француз Мартен Фуркад на девятой позиции. Украинец Дмитрий Пидручный занял 17-е место, допустив два промаха. Артем Прима финишировал 27-м, совершив 7 промахов. Нове-Место (Чехия) Кубок мира Мужчины Масс-старт 15 км 1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 37.25,2 (0 шт. кругов) 2. Кантен Фийон Майе (Франция) - отставание 46,5 (2) 3. Евгений Гараничев (РоSSия) - 54,1 (0) 4. Арнд Пайффер (Германия) - 59,3 (1) 5. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) - 1.04,9 (2) 6. Бенедикт Долль (Германия) - 1.18,7 (3)... 9. Мартен Фуркад (Франция) - 1.28,1 (3)... 17. Дмитрий Пидручный (Украина) - 2.43,6 (2)... 27. Артем Прима (Украина) - 4.22,9 (7) Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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