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Бундеслига: "Бавария" поднялась на второе место "Бавария" с разгромным счетом победила "Айнтрахт" в матче 17-го тура чемпионата Германии. Дублем отметился полузащитник Франк Рибери. Фото: fcbayern.com "Бавария" набрала 36 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. "Айнтрахт" с 27 баллами располагается на 5-й строчке. Чемпионат Германии Бундеслига 1 17-й тур "Айнтрахт Ф" - "Бавария" - 0:3 (0:1) Голы: Рибери, 35 (0:1). Рибери, 79 (0:2). Рафинья, 89 (0:3). "Айнтрахт Ф": Трапп, Да Коста, Виллемс, Фалетт, Сальседо, Н`Дика, Фернандеш (Н.Мюллер, 70), Костич, Гачинович (де Гузман, 43), Алле, Йович. "Бавария": Нойер, Рафинья, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Рибери (Коман, 90), Хави Мартинес, Т.Мюллер (Шабани, 90), Тиагу Алькантара, Левандовски (Вагнер, 90+1). Предупреждения: Фернандеш, 37. де Гузман, 66. Алаба, 76. Судья: Грефе. 22 декабря. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

Спорт-Экспресс

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