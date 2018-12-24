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2018-12-24
Бундеслига: "Бавария" поднялась на второе место
"Бавария" с разгромным счетом победила "Айнтрахт" в матче 17-го тура чемпионата Германии.
Дублем отметился полузащитник Франк Рибери.
Фото: fcbayern.com
"Бавария" набрала 36 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице.
"Айнтрахт" с 27 баллами располагается на 5-й строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
17-й тур
"Айнтрахт Ф" - "Бавария" - 0:3 (0:1)
Голы: Рибери, 35 (0:1). Рибери, 79 (0:2). Рафинья, 89 (0:3).
"Айнтрахт Ф": Трапп, Да Коста, Виллемс, Фалетт, Сальседо, Н`Дика, Фернандеш (Н.Мюллер, 70), Костич, Гачинович (де Гузман, 43), Алле, Йович.
"Бавария": Нойер, Рафинья, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Рибери (Коман, 90), Хави Мартинес, Т.Мюллер (Шабани, 90), Тиагу Алькантара, Левандовски (Вагнер, 90+1).
Предупреждения: Фернандеш, 37. де Гузман, 66. Алаба, 76.
Судья: Грефе.
22 декабря. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".
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