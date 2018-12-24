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Лига 1: Скромная победа "ПСЖ" и очередная неудача "Монако" "Генгам" на выезде обыграл "Монако" в матче 19-го тура чемпионата Франции - 2:0. Один из мячей на счету Маркуса Тюрама. Монегаски потерпели 11-е поражение и идут на 19-м месте в турнирной таблице. Фото: psg.fr "ПСЖ" на своем поле победил "Нант" - 1:0. Единственный мяч забил Кильян Мбаппе. Чемпионат Франции Лига 1 19-й тур "Монако" - "Генгам" - 0:2 (0:0) Голы: Тюрам, 68 (0:1). Ру, 75 (0:2). "Монако": Бенальо, Глик, Хенрикс, Б.Бадиашиле, Бьянкон, Тилеманс, Аит Беннассер (А.Траоре, 73), Силла, Февр, Диоп (Грансир, 60), Фалькао. "Генгам": Кайар, Кербрат, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, Дидо (Роделен, 85), Коко, Блас (Фофана, 78), Фири, Тюрам, Менди (Ру, 62). Предупреждения: Икоко, 14. Февр, 25. Ребошу, 26. Фофана, 78. Глик, 81. Ру, 90+2. Судья: Шнайдер. 22 декабря. Монако. Стадион "Луи II". "ПСЖ" - "Нант" - 1:0 (0:0) Гол: Мбаппе, 68. "ПСЖ": Буффон, Тиагу Силва, Менье (Керер, 81), Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Дракслер, Верратти, Кавани (Шупо-Мотинг, 80), Ди Мария (Дани Алвес, 88), Мбаппе. "Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Мбодж, Кватенг (Фабиу да Силва, 76), Диегу Карлос, Лукас Лима, Крхин (Жиротто, 74), Туре, Боскилиа (Уорис, 78), Ронжье, Сала. Предупреждения: Тиагу Силва, 88. Маркиньюс, 90+4. Судья: Абед. 22 декабря. Париж. Стадион "Парк де Пренс". "Лилль" - "Тулуза" - 1:2 (1:0) Голы: Леан, 17 (1:0). Градель, 49 - с пенальти (1:1). Градель, 64 - с пенальти (1:2). "Лилль": Меньян, Ие, Дабила, Балло-Туре, Зеки Челик, Тиагу Майа (Сумаре, 82), Тиагу Мендес, Бамба, Пепе, Иконе (Араужу, 64), Леан (Реми, 75). "Тулуза": Рейне, Силла, Жюльен, Мубандже, Аду, М`Биа (Диаките, 87), Дурмаз (Сидибе, 80), Каюзак, Ману Гарсия, Градель, Жан (Доссеви, 72). Предупреждения: Мубандже, 38. Дурмаз, 44. Тиагу Мендес, 45+2. Дабила, 62. Тиагу Майа, 66. Аду, 70. Сидибе, 88. Судья: Мийо. 22 декабря. Лилль. Стадион "Пьер Моруа". "Монпелье" - "Лион" - 1:1 (0:0) Голы: Фекир, 67 (0:1). Агилар, 81 (1:1). "Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго, Агилар, Ле Таллек (Самбия, 79), Молле (Лан, 90+2), Скири, Делор, Лаборд (Шкулетич, 85). "Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Тете, Марсал, Менди, Депай (Дембеле, 61), Фекир, Тузар, Ауар (Диоп, 88), Траоре (Террье, 87). Предупреждения: Мендеш, 55. Агилар, 60. Фекир, 72. Судья: Летексье. 22 декабря. Монпелье. Стадион "La Mosson". "Анже" - "Марсель" - 1:1 (1:0) Голы: Баокен, 36 (1:0). Сарр, 84 (1:1). "Анже": Буше, Бамба, Траоре, Тома, Мангани, Капель, Фюльжини (Манзала, 85), Рейне-Аделаида, Сантамария, Тэ, Баокен (Канга, 87). "Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен, Сансон, М.Лопес (Сарр, 46), Пайет, Митроглу (Окампос, 46). Предупреждения: М.Лопес, 22. Сансон, 43. Товен, 69. Траоре, 69. Судья: Бризар. 22 декабря. Анже. Стадион "Raymond Kopa". "Ренн" - "Ним" - 4:0 (2:0) Голы: Андре, 6 (1:0). Буриго, 14 (2:0). Сьебатше, 47 (3:0). Сьебатше, 67 (4:0). "Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Бен Арфа, Гренье (Леа Силики, 86), Андре, Буриго (Дель Кастильо, 81), Сарр, Сьебатше (Юханссон, 68). "Ним": Бернардони, Бриансон, Либой, Паке, Ферри, Саванье, Буанга (Бобишон, 76), Тиуб (Алакуш, 54), Валлс (Бозок, 55), Рипар, Алиуи. Предупреждения: Бриансон, 33. Траоре, 79. Паке, 88. Судья: Стина. 22 декабря. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)". "Реймс" - "Кан" - 2:2 (1:2) Голы: Сук Хюн Джун, 7 (1:0). Нинга, 28 (1:1). Кривелли, 45 (1:2). Энгелс, 53 (2:2). "Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Конан, Ромао, Шавалерен, Думбья, Кафаро (Мартен, 70), Сук Хюн Джун (Оджо, 46), Уден. "Кан": Самба, Байс, Санко, Гильбер, Армугом, Фажр, Дьоманде, Кауи (Жозеф, 55), Деминге, Кривелли (Чокунте, 79), Нинга (Имору, 86). Предупреждения: Сук Хюн Джун, 1. Гильбер, 16. Абдельхамид, 26. Армугом, 63. Энгелс, 88. Чокунте, 89. Судья: Мигельгорри. 22 декабря. Реймс. Стадион "Stade Auguste Delaune". "Сент-Этьен" - "Дижон" - 3:0 (1:0) Голы: Монне-Паке, 41 (1:0). Хазри, 64 (2:0). Берич, 82 (3:0). "Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Колодзейчак, Полома (Норден, 73), Салиба, М`Вила, Кабелла, Хазри (Диуссе, 83), Сельнес, Монне-Паке, Диони (Берич, 67). "Дижон": Аллен, Лотоа, Ямбере, Хаддади (Бальмон, 62), Альфонс, Абед, Амальфитано, Слити (Саид, 73), Марье, Жанно (Квон Чхан Хун, 59), Жулиу Тавареш. Предупреждения: Марье, 19. Полома, 45+2. Колодзейчак, 52. М`Вила, 55. Саид, 82. Сельнес, 89. Бальмон, 89. Судья: Ваттеллье. 22 декабря. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар". "Страсбур" - "Ницца" - 2:0 (2:0) Голы: Томассон, 26 (1:0). Коне, 41 (2:0). Нереализованный пенальти: Сиприен, 57 (вратарь) "Страсбур": Селс, Коне, Лала, Митрович, Мартинес, Мартен, Томассон, Каси, Сиссоко, Мотиба (Корнье, 84), Айорк (Зохи, 75). "Ницца": Бенитес, Данте, Жалле, Бюрнер (Сако, 52), Сарр, Аталь, Вальтер (Срарфи, 83), Сиприен, Ле Мелу, Тамез (Сильвестр, 67), Ганаго. Предупреждения: Митрович, 5. Мотиба, 43. Судья: Делажо. 22 декабря. Страсбург. Стадион "La Meinau".

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