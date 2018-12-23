Серия А: "Лацио" поднялся на четвертое место (ВИДЕО)  

"Лацио" победил "Кальяри" в матче 17-го тура чемпионата Италии.
 
Голами в составе римлян отметились хавбек Сергей Милинкович-Савич, защитник Франческо Ачерби и полузащитник Сенад Лулич.
Фото Серия А: "Лацио" поднялся на четвертое место (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Лацио" набрал 28 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице.
 
"Кальяри" с 17 баллами располагается на 13-й строчке.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
17-й тур 
 
"Лацио" - "Кальяри" - 3:1 (2:0)
 
Голы: Милинкович-Савич, 12 (1:0). Ачерби, 23 (2:0). Лулич, 67 (3:0). Жоау Педру, 90+3 - с пенальти (3:1). 
 
"Лацио": Стракоша, Раду (Баштуш, 80), Ачерби, Марушич, Луис Фелипе, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Лукаку, 77), Милинкович-Савич (Лукас, 69), Иммобиле, Корреа.
 
"Кальяри": Краньо, Клаван (Паяч, 46), Пизакане, Романья, Фараго, Падоин, Ионицэ, Жоау Педру, Барелла (Дессена, 73), Брадарич, Черри (Фариас, 46).
 
Предупреждения: Фараго, 59. Баштуш, 90+2. Иммобиле, 90+5. 
 
Судья: Манганьелло.
 
22 декабря. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".
 


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