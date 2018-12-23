Суперлига: На морских берегах "Днепр" не в почете (ВИДЕО)  

ОДЕССА - ДНЕПР - 71:65 (9:11, 18:21, 23:11, 21:22)

«Одесса»: Витолс (18 + 5 передач + 4 перехвата), Пустозвонов (15 + 10 подборов), Беликов (12 + 11 подборов + 3 перехвата), Хелманис (3 + 4 подбора), Новиков (2) - старт; Щепкин (14 + 3 перехвата), Шеляковс (4 + 6 подборов + 4 передачи), А.Прокопенко (3 + 4 подбора), Ткачук, Скрипец.

Среда. Одесса. УСК "Краян". "Одесса" - "Днепр" - 71:65. В атаке Марцис ВИТОЛС. Фото: fbu.ua

«Днепр»: Мишула (26 + 4 подбора + 4 передачи), Вильховецкий (7), Закурдаев (2 + 3 перехвата), Сизов (10), Кушниров (4 + 5 подборов + 3 перехвата) - старт; Шундель (3), Фесенко (3), Ревзин (4 + 6 подборов + 4 передачи + 5 перехватов), Бондарчук (4), Кожемякин (2).

19 декабря. Одесса. УСК «Краян». 770 зрителей.

Крайне неудачным получился вояж команды Дениса Журавлева в гости к клубам, представляющим приморские города.

Пару дней назад за секунду до сирены днепряне пропустили бросок Диона Эдвина и фактически отдали победу «Химику», а теперь вот из-за массы собственных ошибок остались ни с чем и в Одессе…

До большого перерыва соперники словно сговорились удручать зрителей баскетболом крайне низкого качества. Передачи в никуда, потери на ведении, промахи из убойнейших позиций и т.д. и т.п. - всего этого в первые 20 минут матча хватало с лихвой. В этой катавасии тотальных ошибок гости чувствовали себя чуть более уверенно, и к концовке второй четверти запросто могли создать себе двузначный отрыв. Но на деле расхлябанно пропустили два трехочковых от Марциса Витолса и Максима Пустозвонова, которые здорово встряхнули «Одессу» в третьем периоде.

Перекрыв все пути для получения мяча Кириллом Фесенко, подопечные Олега Юшкина вынудили соперников сбиться на многочисленные атаки из-за шестиметровой линии. Но поскольку Александр Мишула попадал только каждый второй раз, а его партнеры и вовсе промахивались, то хозяева площадки быстро вырвались вперед.

«Днепр» еще попытался возобновить интригу, подзабыв на пару минут об огромной зависимости от Мишулы, однако едва счет стал 54:54, как плеймейкер гостей вновь потянул одеяло на себя. И хотя очки своей команде он приносил с неплохим постоянством, коллективные усилия «акул» оказались более продуктивными. Тем более, в кульминационные мгновения Витолс и Пустозвонов были идеальны с линии штрафных.

Вот так, после визита в Южный и Одессу, днепряне совершили стремительный рейд от вершины турнирной таблицы к ее середине.

ПОЛИТЕХНИК - ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - 94:85 (27:18, 26:19, 20:22, 21:26)

«Политехник» (Харьков): Дэвис (16 + 5 подборов), Кромер (31 + 7 передач), Козлов (9 + 4 передачи), Грэм (15 + 13 подборов), Завадский (8) - старт; Рочняк (15 + 8 подборов), Чугунов (0 + 3 подбора), Кузнецов.

«Черкаськи мавпы»: Янг (19 + 4 подбора), Отверченко (10), Кольченко (15), Ткаченко (11 + 9 подборов), Кокли (6) - старт; Бояркин (5), Чумаков (6 + 5 подборов), Арнетт (9), Воевода (3), Сергеев, Руслов (1).

19 декабря. Харьков. СК «Локомотив». 280 зрителей.

А тем временем «Политехник» продолжает стремительно наверстывать потерянное на старте сезона. Причем, что интересно, в течение полумесяца он уже вторично обыграл действующего чемпиона Украины…

Как и двумя неделями ранее, «мавпы» не сумели найти должных контраргументов против снайперских качеств Ти Джея Кромера и Джавана Дэвиса, а сами в нападении слишком уж полагались на индивидуальное мастерство Брэндона Янга. Как следствие, к 35-й минуте харьковчане оторвались в счете на 20 пунктов, и в оставшееся до сирены время позволили себе отыграть без лучших бомбардиров. Половину преимущества потерял, но и только…

Таким образом, «Черкаськи мавпы» продолжают уверенно замыкать турнирную таблицу…

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

И В П ИО О

1. Химик 14 10 4 1242-1171 24

2. Запорожье 14 9 5 1236-1182 23

3. Днепр 14 9 5 1129-1100 23

4. Киев-Баскет 13 6 7 1062-1052 19

5. Политехник 14 4 10 1058-1146 18

6. Одесса 12 5 7 989-996 17

7. Николаев 11 6 5 824-832 17

8. Черкаськи мавпы 10 2 8 837-898 12