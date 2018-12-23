Суперлига: На морских берегах "Днепр" не в почете (ВИДЕО)  

Крайне неудачным получился вояж команды Дениса Журавлева в гости к клубам, представляющим приморские города.
Пару дней назад за секунду до сирены днепряне пропустили бросок Диона Эдвина и фактически отдали победу «Химику», а теперь вот из-за массы собственных ошибок остались ни с чем и в Одессе…
До большого перерыва соперники словно сговорились удручать зрителей баскетболом крайне низкого качества. Передачи в никуда, потери на ведении, промахи из убойнейших позиций и т.д. и т.п. - всего этого в первые 20 минут матча хватало с лихвой. В этой катавасии тотальных ошибок гости чувствовали себя чуть более уверенно, и к концовке второй четверти запросто могли создать себе двузначный отрыв. Но на деле расхлябанно пропустили два трехочковых от Марциса Витолса и Максима Пустозвонова, которые здорово встряхнули «Одессу» в третьем периоде.
Перекрыв все пути для получения мяча Кириллом Фесенко, подопечные Олега Юшкина вынудили соперников сбиться на многочисленные атаки из-за шестиметровой линии. Но поскольку Александр Мишула попадал только каждый второй раз, а его партнеры и вовсе промахивались, то хозяева площадки быстро вырвались вперед.
«Днепр» еще попытался возобновить интригу, подзабыв на пару минут об огромной зависимости от Мишулы, однако едва счет стал 54:54, как плеймейкер гостей вновь потянул одеяло на себя. И хотя очки своей команде он приносил с неплохим постоянством, коллективные усилия «акул» оказались более продуктивными. Тем более, в кульминационные мгновения Витолс и Пустозвонов были идеальны с линии штрафных.
Вот так, после визита в Южный и Одессу, днепряне совершили стремительный рейд от вершины турнирной таблицы к ее середине.
А тем временем «Политехник» продолжает стремительно наверстывать потерянное на старте сезона. Причем, что интересно, в течение полумесяца он уже вторично обыграл действующего чемпиона Украины…
Как и двумя неделями ранее, «мавпы» не сумели найти должных контраргументов против снайперских качеств Ти Джея Кромера и Джавана Дэвиса, а сами в нападении слишком уж полагались на индивидуальное мастерство Брэндона Янга. Как следствие, к 35-й минуте харьковчане оторвались в счете на 20 пунктов, и в оставшееся до сирены время позволили себе отыграть без лучших бомбардиров. Половину преимущества потерял, но и только…
Таким образом, «Черкаськи мавпы» продолжают уверенно замыкать турнирную таблицу…
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