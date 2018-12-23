МВД наградило призеров Invictus Games 2018

Во время «Игр непокоренных» в Сиднее украинская сборная получила 20 медалей.

Министерство внутренних дел в субботу, 22 декабря, наградило призеров украинской сборной Invictus Games 2018 и лучших спортсменов физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом говорится на сайте МВД .

Во время «Игр непокоренных» в Сиднее украинская сборная получила 20 медалей: 7 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых.

«Люди побывали на фронте, получили увечья, вернулись на мирную территорию и им очень трудно найти свое место в обществе. А соревнования Invictus Games дают возможность быть в центре внимания всего мира, быть среди людей с такими же жизненными обстоятельствами, как у них», - сказал Аваков.

Отмечается также, что за год спортсмены сообщества «Динамо» на чемпионатах мира завоевали 129 наград. На внутренних соревнованиях - почти четыре тысячи.

Министр вручил призерам украинской сборной Invictus Games 2018 отличие МВД «Огнестрельное оружие» и ценные подарки - часы. Все остальные также получили награды МВД и ФСО «Динамо».

В частности, среди награжденных капитан команды Invictus Games в 2018 году Сергей Ильницкий, призеры Invictus Games Виктор Шинкарук, Денис Фищук, Богдан Оксентюк, Александр Гавриленко, Сергей Шимчак, Владимир Король, Александр Чалапчий, Василий Омельченко, Александр Зозуляк, Евгений Олексенко.

А также, восемнадцатилетняя чемпионка Европы и мира по дзюдо Дарья Билодид, чемпион мира и вице-чемпион Европы по дзюдо Георгий Зантарая, чемпион мира по вольной борьбе Алла Черкасова, чемпион юношеских Олимпийских игр по академической гребле Иван Тищенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что одни из следующих "Игр непокоренных" должны пройти в Украине.