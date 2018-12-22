Беринчик замахнулся на титул

На ринге ТРЦ «Терминал» в Броварах 22 декабря состоится большой вечер профессионального бокса под эгидой компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine.

Денис Беринчик. Фото: k2ukraine.com

Его главным событием станет поединок за вакантный титул интернационального чемпиона WBO в легком весе между киевлянином Денисом Беринчиком (9-0-0, 6 КО) и чемпионом Филиппин Росеки Кристобалем (15-2-0, 11 КО).

Для нашего серебряного медалиста Олимпиады-2012 и мира-2011 среди любителей Беринчика, первой ступенькой которого на профессиональном поприще стало звание чемпиона WBO Oriental, победа в этом бою очень важна, поскольку она открывает путь в претенденты на мировой пояс.

В андеркарде титульного поединка состоится еще ряд рейтинговых. Средневесы киевлянин Максим Бурсак (34-5-1, 15 КО) и черниговчанин Дмитрий Митрофанов (3-0-1 1 КО) встретятся соответственно с узбеком Мухитдином Раджалбаевым (13-6-0, 9 КО) и грузином Бекой Муржикнели (6-6-0, 4 КО).

Черкащанину Мишико Беселии (18-0-0, 12 КО) в первом полусреднем весе будет противостоять испанец Кельвин Дотель (13-4-0, 6 КО). А соперник супертяжа Андрея Руденко (31-3-0, 19 КО) из Днепра станет известен сегодня.