Беринчик замахнулся на титул

На ринге ТРЦ «Терминал» в Броварах 22 декабря состоится большой вечер профессионального бокса под эгидой компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine.
 
Фото Беринчик замахнулся на титул
Денис Беринчик. Фото: k2ukraine.com
Его главным событием станет поединок за вакантный титул интернационального чемпиона WBO в легком весе между киевлянином Денисом Беринчиком (9-0-0, 6 КО) и чемпионом Филиппин Росеки Кристобалем (15-2-0, 11 КО). 
 
Для нашего серебряного медалиста Олимпиады-2012 и мира-2011 среди любителей Беринчика, первой ступенькой которого на профессиональном поприще стало звание чемпиона WBO Oriental, победа в этом бою очень важна, поскольку она открывает путь в претенденты на мировой пояс.
 
В андеркарде титульного поединка состоится еще ряд рейтинговых. Средневесы киевлянин Максим Бурсак (34-5-1, 15 КО) и черниговчанин Дмитрий Митрофанов (3-0-1 1 КО) встретятся соответственно с узбеком Мухитдином Раджалбаевым (13-6-0, 9 КО) и грузином Бекой Муржикнели (6-6-0, 4 КО).
 
Черкащанину Мишико Беселии (18-0-0, 12 КО) в первом полусреднем весе будет противостоять испанец Кельвин Дотель (13-4-0, 6 КО). А соперник супертяжа Андрея Руденко (31-3-0, 19 КО) из Днепра станет известен сегодня.
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине


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