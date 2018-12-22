Блохин заявил, что его подпись подделали в письме ветеранов "Динамо" против ФФУ на имя Порошенко

Олег Блохин ничего не подписывал.

Блохин заявил, что его подпись подделали в письме ветеранов
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил о наличии письма на имя действующего президента страны Петра Порошенко за подписью 26 ветеранов "Динамо", которые обратились к нему и попросили сообщить главе государства о непрофессионализме Федерации футбола Украины, возглавляемой Андреем Павелко.

Однако один из якобы подписавших письмо, Олег Блохин заявил, что его подпись поддельная.

"Я ничего не подписывал. Никаких писем: ни на президента, ни на ФФУ, никуда. Можете даже отдать то письмо на почерковедческую экспертизу", - цитирует экс-тренера сборной Украины и "Динамо" Golos.ua.

Кроме того, в письме есть подпись Виктора Матвиенко, умершего 28 ноября.

 

Добавим, экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко встретились с нынешним главой страны Петром Порошенко и обсудили коррупцию в ФФУ.

 

Президент ФФУ Андрей Павелко был избран в Верховную Раду от Блока Петра Порошенко и занимает пост главы парламентского Бюджетного комитета.


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