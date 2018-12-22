"Динамо" и "Рома" не сошлись в цене на Цыганкова, - СМИ

"Динамо" отклонило предложение "Ромы" по трансферу Виктора Цыганкова, сообщает Footboom.

Римский клуб предложил 20 млн евро, однако президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что полузащитник сборной Украины стоит дороже, отмечает издание.

Из-за этого возрастает вероятность перехода Цыганкова в один из клубов Английской Премьер-Лиги.

"Рома" в январе хочет подписать двух игроков в среднюю линию поля, суммарно потратив при этом не более 40 млн евро, уточняет издание, что делает практически невозможным приобретение хавбека "Динамо" за сумму более 20 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич опасается, что клуб устроит распродажу игроков в зимнее трансферное окно, и хочет сохранить состав, как минимум до конца сезона.