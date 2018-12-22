"Динамо" и "Рома" не сошлись в цене на Цыганкова, - СМИ

Римский клуб предложил за хавбека национальной сборной 20 млн евро.

"Динамо" и "Рома" не сошлись в цене на Цыганкова, - СМИ
Виктор Цыганков
Фото: fcdynamo.kiev.ua

"Динамо" отклонило предложение "Ромы" по трансферу Виктора Цыганкова, сообщает Footboom.

Римский клуб предложил 20 млн евро, однако президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что полузащитник сборной Украины стоит дороже, отмечает издание.

Из-за этого возрастает вероятность перехода Цыганкова в один из клубов Английской Премьер-Лиги.

"Рома" в январе хочет подписать двух игроков в среднюю линию поля, суммарно потратив при этом не более 40 млн евро, уточняет издание, что делает практически невозможным приобретение хавбека "Динамо" за сумму более 20 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич опасается, что клуб устроит распродажу игроков в зимнее трансферное окно, и хочет сохранить состав, как минимум до конца сезона.


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