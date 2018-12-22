Усик стал боксером года по версии ESPN

Выбрать достойног кандидата в этом году было не так уж сложно.

Усик стал боксером года по версии ESPN
Ломаченко и Усик
Фото: Luckypunch.net

"Мировой лидер в спорте" - американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN признал лучшим боксером 2018 года абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, сообщается на официальном сайте телеканала.

В нынешнем году украинец выиграл три боя: у Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), у Мурата Гассиева в финале WBSS, при этом завоевав титул абсолютного чемпиона мира, и у Тони Белью, защитив звание.

Кроме Усика на награду претендовали: Василий Ломаченко, главный конкурент украинца в легком весе - Майки Гарсия, а также Энтони Джошуа и Морис Хукер.

Напомним, в прошлом году рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN возглавил Ломаченко.


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