Усик стал боксером года по версии ESPN
Выбрать достойног кандидата в этом году было не так уж сложно.
"Мировой лидер в спорте" - американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN признал лучшим боксером 2018 года абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, сообщается на официальном сайте телеканала.
В нынешнем году украинец выиграл три боя: у Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), у Мурата Гассиева в финале WBSS, при этом завоевав титул абсолютного чемпиона мира, и у Тони Белью, защитив звание.
Кроме Усика на награду претендовали: Василий Ломаченко, главный конкурент украинца в легком весе - Майки Гарсия, а также Энтони Джошуа и Морис Хукер.
Напомним, в прошлом году рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN возглавил Ломаченко.
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