Усик стал боксером года по версии ESPN

Выбрать достойног кандидата в этом году было не так уж сложно.

"Мировой лидер в спорте" - американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN признал лучшим боксером 2018 года абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, сообщается на официальном сайте телеканала.

В нынешнем году украинец выиграл три боя: у Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), у Мурата Гассиева в финале WBSS, при этом завоевав титул абсолютного чемпиона мира, и у Тони Белью, защитив звание.

Кроме Усика на награду претендовали: Василий Ломаченко, главный конкурент украинца в легком весе - Майки Гарсия, а также Энтони Джошуа и Морис Хукер.

Напомним, в прошлом году рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN возглавил Ломаченко.