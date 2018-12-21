Премьер-лига сохранила формат чемпионата с 12 клубами. Футбол

Сегодня в Доме футбола прошло повторное общее собрание участников Премьер-лиги, на котором обсуждался формат чемпионата с сезона-2019/20.
 
В следующем сезоне в УПЛ будут выступать 12 клубов.
Фото Премьер-лига сохранила формат чемпионата с 12 клубами
Фото: upl.ua
 
Также было рассмотрено обращение комитета национальных сборных команд и тренерского штаба национальной сборной о переносе даты проведения матчей 22-го тура Премьер-лиги в связи с подготовкой к матчу со сборной Португалии в квалификации Евро-2020.
 
Этот вопрос пока не нашел поддержки у представителей клубов.
 
На собрании присутствовали президент УПЛ Томас Гримм, вице-президент УПЛ Маркиян Ключковский, дирекция в полном составе, представители всех клубов УПЛ, генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий, ответственный за аттестацию футбольных клубов ФФУ Сергей Задиран и глава Комитета по этике и честной игре Франческо Баранка.
 


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