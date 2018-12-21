Премьер-лига сохранила формат чемпионата с 12 клубами. Футбол

Сегодня в Доме футбола прошло повторное общее собрание участников Премьер-лиги, на котором обсуждался формат чемпионата с сезона-2019/20.

В следующем сезоне в УПЛ будут выступать 12 клубов.

Фото: upl.ua

Также было рассмотрено обращение комитета национальных сборных команд и тренерского штаба национальной сборной о переносе даты проведения матчей 22-го тура Премьер-лиги в связи с подготовкой к матчу со сборной Португалии в квалификации Евро-2020.

Этот вопрос пока не нашел поддержки у представителей клубов.