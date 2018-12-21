Украинец Скрипник стал тренером года в Латвии. Футбол
Виктор Скрипгик с "Ригой" сделал "золотой" дубль.
Федерация футбола Латвии признала украинского наставника ФК "Рига" Виктора Скрипника лучшим тренером национального чемпионата в 2018 году, сообщает Kicker.
Экс-наставник бременского "Вердера" возглавил "Ригу" в июле этого года и за несколько месяцев сумел добиться с клубом победы в двух главных футбольных турнирах страны.
Скрипник привел "Ригу" к победе в Кубке Латвии, обыграв в серии пенальти "Вентспилс" (0:0, по серии 11-метровых 5:4) и к триумфу в национальном чемпионате, опередив ближайшего соперника на 9 очков.
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