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"Монако" пробился в 1/4 финала Кубка лиги "Монако" переиграл "Лорьян" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. Единственный мяч на 70-й минуте забил защитник Жулиан Бьянкон. Фото: asmonaco.com Стоит отметить, что матч прерывался в первом тайме на несколько минут из-за сильного ливня и грозы. Кубок французской лиги 1/8 финала "Монако" - "Лорьян" - 1:0 (0:0) Гол: Бьянкон, 70. "Монако": Л.Бадиашиле, Жемерсон, Панзо, Б.Бадиашиле, Бьянкон, Шадли (Грансир, 55), Тилеманс, Аит Беннассер, Силла, Февр (Массенго, 89), Диоп (Жеббель, 71). Предупреждения: Панзо, 13. Грансир, 84. Судья: Мийо. 19 декабря. Монако. Стадион "Луи II".

Спорт-Экспресс

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