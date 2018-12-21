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2018-12-21
"Монако" пробился в 1/4 финала Кубка лиги
"Монако" переиграл "Лорьян" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги.
Единственный мяч на 70-й минуте забил защитник Жулиан Бьянкон.
Фото: asmonaco.com
Стоит отметить, что матч прерывался в первом тайме на несколько минут из-за сильного ливня и грозы.
Кубок французской лиги
1/8 финала
"Монако" - "Лорьян" - 1:0 (0:0)
Гол: Бьянкон, 70.
"Монако": Л.Бадиашиле, Жемерсон, Панзо, Б.Бадиашиле, Бьянкон, Шадли (Грансир, 55), Тилеманс, Аит Беннассер, Силла, Февр (Массенго, 89), Диоп (Жеббель, 71).
Предупреждения: Панзо, 13. Грансир, 84.
Судья: Мийо.
19 декабря. Монако. Стадион "Луи II".
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