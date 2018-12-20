Суперлига: Жесткая игра

В большом запорожском дерби в очередной раз победил «Мотор».

ЗТР - МОТОР - 22:26 (11:13)

ЗТР (Запорожье): Деревянкин, Веремчук, Крючков; Акименко (6), Ганчев (3), Исанчук (1), Ильченко (1), Карамышев (4), Артеменко (1); Бурзак (1), Константинов (1), Северин (3), Стрельников, Тильте (1), Залевский.

Вторник. Запорожье. ДС "Юность". ЗТР - "Мотор" - 22:26. В атаке Борис ПУХОВСКИЙ. Фото Анатолия ВЛАСОВА

«Мотор» (Запорожье): Комок, Киреев; Козакевич (1), Буйненко, Кус, Дорощук (1), Сорока (1), Пуховский (11); Бабичев (1), Денисов (2), Кубатко (2), Малашинскас (6), Пачковски (1), Пешевски.

Семиметровые: 2/1 - 6/4.

Штрафное время: 4 - 10.

На 45-й минуте дисквалифицирован Кус (три удаления).

Судьи: Лошак, Шайбаков (оба - Ужгород).

18 декабря. Запорожье. ДС «Юность». 700 зрителей.

Анатолий ВЛАСОВ

из Запорожья

Для первого календарного матча в этом сезоне между двумя лучшими украинскими командами гостеприимно распахнул двери обновленный дворец спорта «Юность». Для ЗТР это была всего третья игра на этой площадке, а «Мотор», думается, уже привык к этому залу. Единственное, что не так, как в Лиге чемпионов - это паркетное покрытие вместо терафлекса. Как говорят специалисты, это большого значения не имеет.

Главный тренер ЗТР Виталий Нат на игру привлек двадцатилетнего разыгрывающего Владислава Залевского, капитана дочерней команды «ЗТР-Буревестник», поскольку перед матчем были некоторые проблемы со здоровьем у Дениса Исанчука, а оставаться с одним разыгрывающим Александром Тильте Нат не рискнул. Влад «лавку» не грел и во втором тайме даже вышел на площадку.

Конечно, у «Мотора» скамейка длиннее, тогда, как ЗТР, расставшись с Богданом Черкащенко, который теперь радует свое игрой болельщиков минского СКА, а чуть раньше переведя в «ЗТР-Буревестник» перспективного левого полусреднего Алексея Щербака, имеет в составе всего 15 игроков.

У «Мотора» по-прежнему болен Сергей Шельменко и поэтому не все ладно в задней линии справа. Одному Пачковски тяжело закрывать эту позицию. Не принимал участия в матче и белорус левый полусредний Алексей Шинкель. Его коллега по амплуа Дмитрий Горига и левый крайний Александр Касай хотя и были включены в протокол матча, все игровое время провели в креслах для запасных игроков.

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Если взять протокол прошлогодней встречи этих команд, то можно увидеть, что составы претерпели минимум изменений. Нет в командах некоторых игроков, которые не делали погоду, ни в ЗТР, ни в «Моторе». А так, практически, те же исполнители, хорошо знающие друг друга.

Начали игру команды в составах, ставшими в последнее время привычными для зрителей. При переходе из атаки в защиту или, наоборот, у ЗТР менялись Максим Стрельников и Алексей Ганчев, а у «Мотора» сразу двойная замена - Евгений Буйненко, Матеуш Кус выходили вместо Павла Пачковски и Айденаса Малашинскаса. В воротах Антон Деревянкин и Геннадий Комок, когда-то игравшие в одной команде.

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В первые минуты матча немного быстрее действовали гандболисты ЗТР. Они и повели в счете 2:0 после позиционных атак. Комок не смог отразить броски Максима Карамышева и Андрея Акименко. Кстати, если смотреть статистику, то Геннадий, отыграв только первый тайм, отбил 4 броска из 14 (29%). Это один из худших его показателей в противостоянии ЗТР и «Мотора».

Обычно Комок игры против своей бывшей команды проводит на высоком уровне. Наверняка, это стало исключением. Разрыв в счете до одного мяча сократил Борис Пуховский, на этот раз, игравший на позиции левого полусреднего. Кстати, в этом матче Борис отличился одиннадцатью забитыми мячами, а вкупе с Малашинскасом они забили 17 командных голов из 26 (65%). Они и есть главные виновники поражения ЗТР. Как сказал после игры Александр Тильте: «Мы не справились с главной связкой «Мотора»: Пуховский - Малашинскас». Поэтому, на взгляд специалистов, у Виталия Ната есть тема для размышления.

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Почти 20 минут «Мотор» пытался достать соперника и, как только сокращал отставание до одного пункта, так следовала разящая контратака «трансформаторщиков» и разница в счете в два мяча восстанавливалась. В середине первого тайма ЗТР по-прежнему отрыве на два мяча - 8:6. А далее Пуховский забивает гол.

В ответной атаке Акименко не смог овладеть мячом, который ему отдавал Исанчук, а «Мотор» не воспользовался ошибкой ЗТР. Малашинскас бросил мимо ворот. Акименко ответил тем же. А на 19-й минуте Айденас исправился и сравнял счет - 8:8. Еще один раз вперед вышел ЗТР. Исанчук, лежа на паркете, смог послать мяч в сетку ворот Комка.

После этого гола Николай Степанец пошел ва-банк. При равных составах снял вратаря и «Мотор» стал играть в поле всемером против шести. Еще и удаление линейного ЗТР Дмитрия Ильченко пришло на помощь. Обычно, такая помощь приходит к сильнейшему в паре. «Мотор» отыгрался и вышел вперед. В концовке тайма ЗТР уступал уже три мяча - 10:13. Перед перерывом сократил отставание Дмитрий Артеменко, забивший гол с позиции линейного.

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На второй тайм Виталий Нат отправил тот же стартовый состав, а Николай Степанец выпустил вратаря Виктора Киреева, правого крайнего Юрия Кубатко и левого крайнего Захара Денисова. Конечно, эти замены значительно усилили игру «Мотора». Чего стоит один Киреев! 10 сейвов на его «совести» из 21 броска. Вероятно, своей игрой он внес сумятицу в ряды ЗТР, поскольку в середине второго тайма тот горел 14:19. Не помогла даже красная карточка, показанная центральному защитнику «Мотора» за три двухминутных удаления.

Первые два удаления Матеуш Кус схлопотал еще в первом тайме (4-я и 10-я минуты), после чего много отдыхал на лавке, так как Степанец, вероятно, не хотел рисковать. ЗТР попытался переломить ход матча, не получилось, хотя трижды был близок тому, чтобы выровнять положение. 18:20, 20:22 и 21:23.

Два подряд семиметровых в исполнении Малашинскаса были точными, хотя первый его бросок отбил Дмитрий Веремчук. Еще один пенальти Дима отбил после броска Артема Козакевича. Малашинскас приловчился только в концовке встречи и забил, все-таки, два гола с семи метров. Последний бросок в матче Ганчева отбил Киреев.

Николай СТЕПАНЕЦ, главный тренер «Мотора»:

- По ходу первого тайма мы проигрывали два мяча. В роли догоняющих было трудно. Во втором тайме чувствовалась усталость игроков - все-таки конец декабря, игра была медленная. В какой-то момент оторвались, потом снова держали разницу в два мяча. Победа далась очень тяжело. Удачно во втором тайме сыграл Киреев, и это тоже помогло нам оторваться в счете.

Виталий НАТ, главный тренер ЗТР:

- Уже не в первый раз в матчах с «Мотором» мы не можем удержать ритм игры . Никак не можем донести до наших игроков, что не нужно спешить, что нужно спокойно, до верного доигрывать. Мы, к сожалению, не использовали многие чистые для реализации моменты. Наш вратарь многое «потянул», причем много «мертвых» мячей. Но мы не смогли достать соперника.

Одесса - ЗНТУ-ЗАС - 27:40 (12:23). О: Клыса (6), Горюнов (5), Кара (5), Кбилашвили (5). З: Жук (11), Кравченко (7), Лыхина (5), Миноцкий (5).

И В Н П М О

1. Мотор 12 12 0 0 506-250 24

2. ЗНТУ-ЗАС 13 9 1 3 459-392 19

3. ЗТР 10 9 0 1 363-227 18

4. Донбасс 12 6 1 5 379-373 13

5. Портовик 11 5 0 6 304-354 10

6. Одесса 11 5 0 6 286-346 10

7. ЗТР-Буревестник 11 2 0 9 321-393 4

8. ЦСКА 10 1 0 9 210-318 2

9. СКА 10 0 0 10 200-375 0