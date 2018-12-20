В матче Кубка Английской лиги "Арсенал" – "Тоттенхэм" в голову игроку попали бутылкой. Футбол

За дело взялась полиция.

В рамках четвертьфинала Кубка Английской лиги на "Эмирейтс" "Арсенал" принимал своих самых заклятых врагов – клуб "Тоттенхэм".

В северо-лондонском дерби сильнее оказались "шпоры" 2:0, которые и вышли в 1/2 финала.

На 73-й минуте поединка произошел вопиющий, как для родины футбола, эпизод. В находящегося у кромки поля полузащитника гостей Деле Алли была брошена бутылка, которая попала прямо в голову 22-летнего футболиста.

К тому времени "канониры" уже проигрывали два мяча и в обеих голевых атаках непосредственное участие принял Алли - сперва отдал результативную передачу на Сон Хын-Мина, а во втором тайме забил уже сам с передачи Харри Кейна.

Только этим можно объяснить хулиганский поступок одного из фанов "Арсенала". Сам Алли стоически отреагировал на жест, нарисовав болельщикам счет на табло.

Эпизод с бутылкой (4:55).

Дело будет расследовано полицией, а службы "Эмирейтс" уже приступили к изучению видео с камер наблюдения, чтобы определить нарушителя.

В полуфинале Кубка Лиги соперником "Тоттенхэма" будет еще один столичный клуб - "Челси".

Вторую полуфинальную пару составят "Манчестер Сити" и "Бертон".

Стоит добавить, что "Арсенал" проиграл второй официальный матч подряд после 22 игр без поражений.