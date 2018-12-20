В матче Кубка Английской лиги "Арсенал" – "Тоттенхэм" в голову игроку попали бутылкой. Футбол

За дело взялась полиция.

В матче Кубка Английской лиги

В рамках четвертьфинала Кубка Английской лиги на "Эмирейтс" "Арсенал" принимал своих самых заклятых врагов – клуб "Тоттенхэм".

В северо-лондонском дерби сильнее оказались "шпоры" 2:0, которые и вышли в 1/2 финала.

На 73-й минуте поединка произошел вопиющий, как для родины футбола, эпизод. В находящегося у кромки поля полузащитника гостей Деле Алли была брошена бутылка, которая попала прямо в голову 22-летнего футболиста.

К тому времени "канониры" уже проигрывали два мяча и в обеих голевых атаках непосредственное участие принял Алли - сперва отдал результативную передачу на Сон Хын-Мина, а во втором тайме забил уже сам с передачи Харри Кейна.

Только этим можно объяснить хулиганский поступок одного из фанов "Арсенала". Сам Алли стоически отреагировал на жест, нарисовав болельщикам счет на табло.

 

Эпизод с бутылкой (4:55).

 

Дело будет расследовано полицией, а службы "Эмирейтс" уже приступили к изучению видео с камер наблюдения, чтобы определить нарушителя.

В полуфинале Кубка Лиги соперником "Тоттенхэма" будет еще один столичный клуб - "Челси".

Вторую полуфинальную пару составят "Манчестер Сити" и "Бертон".

Стоит добавить, что "Арсенал" проиграл второй официальный матч подряд после 22 игр без поражений.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Динамовские фаны в матче Лиги Европы вывесили на трибуне очередной провокационный баннерДинамовские фаны в матче Лиги Европы вывесили на трибуне очередной провокационный баннер
Кубок мира: Что с Фуркадом?Кубок мира: Что с Фуркадом?
Стали известны подробности увольнения Моуриньо. ФутболСтали известны подробности увольнения Моуриньо. Футбол
Премьер-лига: Перед открытием окна. ФутболПремьер-лига: Перед открытием окна. Футбол
Фаны "Бетиса" в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано" надели маски Романа ЗозулиФаны "Бетиса" в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано" надели маски Романа Зозули
Блок рекламы


Похожие новости
Большинство клубов Украинской Премьер-лиги проголосовало против изменения формата с 12 клубамиБольшинство клубов Украинской Премьер-лиги проголосовало против изменения формата с 12 клубами
Игрок "Шахтера" попытался научить Мисс Украины жонглировать мячом. ФутболИгрок "Шахтера" попытался научить Мисс Украины жонглировать мячом. Футбол
16-летний футболист оказался старше на 12 лет! (ВИДЕО)  16-летний футболист оказался старше на 12 лет! (ВИДЕО)  
Моуринью впервые пообщался с журналистами после увольнения из "Манчестер Юнайтед". ФутболМоуринью впервые пообщался с журналистами после увольнения из "Манчестер Юнайтед". Футбол
Зинченко за матч с "Лестером" получил высокую оценку от британских СМИ, а Стерлинг опозорился, пробивая пенальти. ФутболЗинченко за матч с "Лестером" получил высокую оценку от британских СМИ, а Стерлинг опозорился, пробивая пенальти. Футбол
Стали известны подробности увольнения Моуриньо. ФутболСтали известны подробности увольнения Моуриньо. Футбол
"Старая синьора" для юношей "Динамо". Футбол"Старая синьора" для юношей "Динамо". Футбол
Лига Европы: Сосед "Хоффенхайма" и "Лейпцига". ФутболЛига Европы: Сосед "Хоффенхайма" и "Лейпцига". Футбол
В матче чемпионата НБА между командами произошла массовая потасовкаВ матче чемпионата НБА между командами произошла массовая потасовка
"Арсенал-Киев": События осенней части сезона. Футбол"Арсенал-Киев": События осенней части сезона. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости