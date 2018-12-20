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2018-12-20
Бундеслига: Рибери забивает - "Бавария" побеждает
"Бавария" переиграла "Лейпциг" в матче 16-го тура чемпионата Германии - 1:0.
Единственный гол забил Франк Рибери.
Фото: fcbayern.com
Мюнхенцы одержали четвертую победу подряд, и продолжают идти на третьем месте в таблице, имея в своем активе 33 очка.
"Лейпциг" остался на четвертой строчке, набрав 28 очков.
Чемпионат Германии
Бундеслига
16-й тур
"Бавария" - "РБ Лейпциг" - 1:0 (0:0)
Гол: Рибери, 83.
"Бавария": Нойер, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Т.Мюллер (Хави Мартинес, 90), Тиагу Алькантара, Гнабри (Рибери, 28), Коман (Ренату Санчеш, 61), Горецка, Левандовски.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Конате, Кампль, Ляймер (Кунья, 87), Демме, Поульсен (Огюстен, 89), Брума (Ильзанкер, 81), Вернер.
Предупреждения: Демме, 16. Ляймер, 64. Ренату Санчеш, 79.
Удаления: Ренату Санчеш, 90. Ильзанкер, 90+1.
Судья: Фриц.
Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".
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