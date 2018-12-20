16-летний футболист оказался старше на 12 лет! (ВИДЕО)  

Его имя быстро разлетелось по всей стране, Мукхи стал невероятно популярен. Но внешность вызывала логичные вопросы: а точно ли парень с усами настолько молод? Подозрения оказались не беспочвенными.

Оказывается, при регистрации в качестве профессионального игрока Мукхи соврал о своем возрасте. Правда непонятно, как ему удалось оформить все таким образом, чтобы не вызвать подозрения.

Когда открылась правда, нападающего сразу же дисквалифицировали на полгода. И теперь ждут, что он предоставит доказательства своего реального возраста.

Интересно, что команду тренирует испанский специалист Сесар Феррандо, а в ее составе с 2018 года значится легенда австралийского футбола полузащитник Тим Кэхилл. После одного из матчей он даже похвалил Мукхи: "Этот молодой игрок прогрессирует с каждым днем. Он настоящий талант, думает только о том, как забивать голы. Горжусь им", – сказал Кэхилл.

Феррандо уже заявил, что отстранение Мукхи от футбола - большая потеря для "Джамшедпура". "Для меня он один из лучших нападающих в чемпионате. Гурав очень быстрый и умеет забивать голы. Да, он совершил ошибку, дисквалифицирован, находится вдали от команды. Но он действительно отличный форвард", - приводит слова тренера Marca.