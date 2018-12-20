16-летний футболист оказался старше на 12 лет! (ВИДЕО)
Нападающий Гурав Мукхи всем рассказывал, что ему 16 лет, но в Индии довольно быстро выяснили правду.
Рекорд и разоблачение
Гурав Мукхи. Фото: twitter.com/Football__Tweet/
7 октября 2018 года Гурав Мукхи, выступавший за "Джамшедпур", оформил рекорд в Суперлиге Индии.
Он забил один из голов матче против "Бенгалуру" - игра завершилась вничью 2:2. И стал первым 16-летним футболистом, отметившимся забитым мячом в чемпионате страны.
Его имя быстро разлетелось по всей стране, Мукхи стал невероятно популярен. Но внешность вызывала логичные вопросы: а точно ли парень с усами настолько молод? Подозрения оказались не беспочвенными.
В итоге Федерация футбола Индии провела собственное расследование и после нескольких запросов выяснила, что перспективному таланту примерно 28 лет.
Оказывается, при регистрации в качестве профессионального игрока Мукхи соврал о своем возрасте. Правда непонятно, как ему удалось оформить все таким образом, чтобы не вызвать подозрения.
Когда открылась правда, нападающего сразу же дисквалифицировали на полгода. И теперь ждут, что он предоставит доказательства своего реального возраста.
Интересно, что команду тренирует испанский специалист Сесар Феррандо, а в ее составе с 2018 года значится легенда австралийского футбола полузащитник Тим Кэхилл. После одного из матчей он даже похвалил Мукхи: "Этот молодой игрок прогрессирует с каждым днем. Он настоящий талант, думает только о том, как забивать голы. Горжусь им", – сказал Кэхилл.
Феррандо уже заявил, что отстранение Мукхи от футбола - большая потеря для "Джамшедпура". "Для меня он один из лучших нападающих в чемпионате. Гурав очень быстрый и умеет забивать голы. Да, он совершил ошибку, дисквалифицирован, находится вдали от команды. Но он действительно отличный форвард", - приводит слова тренера Marca.
Вторая попытка
Самое странное в этой истории, что Мукхи уже во второй раз за карьеру попадает в подобную ситуацию. Первый провал случился в 2015 году. Мукхи находился на сборе для футболистов, вызванных представлять Индию на чемпионате мира для сборных до 17 лет в 2017 году.
Тогда-то он и признался, что что солгал о настоящем возрасте, сказав, что ему всего 15 лет. Спустя три года после того случая, форвард опять попытался всех обмануть. Но снова был пойман.
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