Моуринью впервые пообщался с журналистами после увольнения из "Манчестер Юнайтед". Футбол

Жозе был замечен в Лондоне.

Моуринью впервые пообщался с журналистами после увольнения из "Манчестер Юнайтед"
Жозе Моуриньо покидает футбольную базу МЮ в Каррингтоне
Фото: Sky Sports

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо впервые пообщался с журналистами всего через день после того, как он покинул отель "Лоури" в Манчестере после своего увольнения из стана "красных дьяволов".

Британские журналисты "совершенно случайно" встретили 55-летнего португальского специалиста на улице Лондона и задали ему несколько вопросов.

При этом Жозе сразу предупредил журналистов, что он ничего не скажет по поводу своего увольнения.

"Если хотите пройтись со мной, то предлагаю дойти до Баттерси (жилой район правобережья Лондона – прим. LB.ua)".

Кроме того, Моуриньо заявил, что у него все еще есть будущее в футболе.

"У "Манчестер Юнайтед" есть будущее без меня, и у меня есть будущее без "Юнайтед", - цитирует португальца Sky Sports.

"I have nothing to say. You know me." ?

Jose Mourinho speaks for the first time since leaving @ManUtd near his home in London.

Follow all the reaction to Jose Mourinho's sacking by @ManUtd as Ole Gunnar Solskjaer replaces him as interim boss here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/kv7tx3jdqE

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 19 декабря 2018 г.


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