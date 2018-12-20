Суперлига: Победная феерия Эдвина (ВИДЕО)  

Обыграв на своей площадке «Днепр», «Химик» вышел в единоличные лидеры чемпионата.

ХИМИК - ДНЕПР - 94:92 (27:25, 20:29, 22:17, 25:21)

Понедельник. Южный. ФСК "Олимп". "Химик" - "Днепр" - 94:92. В атаке Дион ЭДВИН. Фото: fbu.ua

«Химик» (Южный): Эдвин (28 + 4 передачи), Рябчук (3 + 5 передач), Войналович (2), Джонс (18 + 5 подборов + 3 перехвата), Павлов (13 + 5 подборов + 4 передачи) - старт; Сидоров (9), Антипов (10 + 7 подборов), Марченко (11).

«Днепр»: Мишула (19 + 6 передач), Вильховецкий (5 + 4 подбора), Закурдаев (17 + 4 подбора), Кушниров (12 + 7 подборов), Фесенко (19 + 8 подборов) - старт; Шундель (4), Натяжко (6), Ревзин (8 + 7 подборов), Бондарчук (2).

17 декабря. Южный. ФСК «Олимп». 900 зрителей.

Очный поединок нынешних лидеров чемпионата получился на редкость упорным и интригующим. Это и неудивительно, поскольку стремление закрепиться на вершине турнирной таблицы подкреплялось тотальным рвением одержать победу именно в традиционно приниципиальном противостоянии. Соответственно, обе команды старательно сражались за доминирование в каждом компоненте, а зрители наблюдали на выходе фееричное зрелище.

Небольшой рывок «Днепра» во второй четверти напоролся на удачный отрезок в исполнении Криса Джонса и Сергея Павлова, а потому продолжения не получил. В то же время редкие шансы хозяев площадки уйти в отрыв тоже оказывались безуспешными. Таким образом, поединок ожидаемо катился к драме заключительных секунд, именно такой развязка и получилась.

За 87 мгновений до сирены гости выигрывали пять очков, однако вскоре пропустили быстрый отрыв, а отсчет последней минуты ознаменовался дальним попаданием Диона Эдвина - 89:89. Чуть позже плеймейкер «Химика» таким же образом ответил на трехочковый от Александра Мишулы, а за 10 секунд до конца снял подбор после неточной сложной атаки Максима Закурдаева. В кульминационный момент американец ничего экстраординарного выдумывать не стал: благодаря заслону партнера проскочил вперед мимо Мишулы и тут же в высоком прыжке перебросил мяч через руки Кирилла Фесенко. И тот опустился точнехенько в корзину!

Впрочем, у «Днепра» оставалось на спасение около секунды, а на прошлой неделе в схожей ситуации наброс под чужой щит на того же Фесенко принес команде Дениса Журавлева победу над «Черкаськими мавпами». Нечто подобное днепряне попробовали сотворить и сейчас. Однако Джонс, что называется, просчитал ситуацию и отбил мяч в сторону...

Таким образом, «Химик» стал единоличным лидером чемпионата. Правда, сегодня, в случае победы «Днепра» над «Одессой», вновь будет двоевластие.

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

И В П ИО О

1. Химик 14 10 4 1242-1171 24

2. Запорожье 14 9 5 1236-1182 23

3. Днепр 13 9 4 1064-1029 22

4. Киев-Баскет 13 6 7 1062-1052 19

5. Николаев 11 6 5 824-832 17

6. Политехник 13 3 10 964-1061 16

7. Одесса 11 4 7 918-931 15

8. Черкаськи мавпы 9 2 7 752-804 11