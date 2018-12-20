Суперлига: Победная феерия Эдвина (ВИДЕО)  

Очный поединок нынешних лидеров чемпионата получился на редкость упорным и интригующим. Это и неудивительно, поскольку стремление закрепиться на вершине турнирной таблицы подкреплялось тотальным рвением одержать победу именно в традиционно приниципиальном противостоянии. Соответственно, обе команды старательно сражались за доминирование в каждом компоненте, а зрители наблюдали на выходе фееричное зрелище.
Небольшой рывок «Днепра» во второй четверти напоролся на удачный отрезок в исполнении Криса Джонса и Сергея Павлова, а потому продолжения не получил. В то же время редкие шансы хозяев площадки уйти в отрыв тоже оказывались безуспешными. Таким образом, поединок ожидаемо катился к драме заключительных секунд, именно такой развязка и получилась.
За 87 мгновений до сирены гости выигрывали пять очков, однако вскоре пропустили быстрый отрыв, а отсчет последней минуты ознаменовался дальним попаданием Диона Эдвина - 89:89. Чуть позже плеймейкер «Химика» таким же образом ответил на трехочковый от Александра Мишулы, а за 10 секунд до конца снял подбор после неточной сложной атаки Максима Закурдаева. В кульминационный момент американец ничего экстраординарного выдумывать не стал: благодаря заслону партнера проскочил вперед мимо Мишулы и тут же в высоком прыжке перебросил мяч через руки Кирилла Фесенко. И тот опустился точнехенько в корзину!
Впрочем, у «Днепра» оставалось на спасение около секунды, а на прошлой неделе в схожей ситуации наброс под чужой щит на того же Фесенко принес команде Дениса Журавлева победу над «Черкаськими мавпами». Нечто подобное днепряне попробовали сотворить и сейчас. Однако Джонс, что называется, просчитал ситуацию и отбил мяч в сторону...
Таким образом, «Химик» стал единоличным лидером чемпионата. Правда, сегодня, в случае победы «Днепра» над «Одессой», вновь будет двоевластие.
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