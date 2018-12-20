Кубок Украины: В "Финале четырех" те, кого там и ждали
Второй этап кубковых баталий женских команд не принес каких-то неожиданностей.
Из группы, которая соревновалась в Тернополе путевки в «Финал четырех» получили идущая на второй позиции в суперлиге «Орбита» и бронзовый призер предыдущего сезона «Галычанка», а из квартета, игравшего в Луцке, пропуска достались действующему чемпиону и обладателю Кубка Украины «Химику» и серебряному медалисту «Волыни».
В атаке бомбардир "Химика" Юлия БОЙКО. Фото: vc.khimik.com.ua
Фавориты «всухую» по партиям расправились с остальными куда менее мастеровитыми коллективами. Запорожанки и тернопольчанки в трех сетах переиграли дебютанта суперлиги «Новатора» и представителя высшей лиги ХОВУФК, а южненки и лучанки также затратили минимум сетов для побед над аутсайдером элитного эшелона «Региной» и командой второго по рангу дивизиона «Полесье».
В отдельных партиях сошедшие с турнирной дистанции коллективы осмеливались бросать вызов именитым и более опытным соперникам. Но в основном это происходило тогда, когда тренеры сильнейшего квартета клубов экспериментировали, выводя на площадку молодых резервисток. Так что уделять какое-то особое внимание этим встречам, согласитесь, не резон, вполне достаточно просто взглянуть на приведенную ниже статистическую цифирь.
Что же касается поединков с участием фаворитов, то в турнирном аспекте относительно пропусков в «Финал четырех» они носили скорее всего формальный характер. Особенно это относится к матчу между «Химиком» и «Волынью», в котором подопечные южненского тренера Андрея Романовича по всем статьям, кроме допущенных из-за риска собственных ошибок, переиграли воспитанниц его луцкого коллеги Богуслава Галицкого.
Во всех трех партиях гостьи сразу же создавали солидные очковые отрывы и потом уверенно контролировали ход событий на площадке. В атаке, на подаче и блоке их превосходство было просто подавляющим. Юлия Бойко принесла «Химику» 21 очко (из них - 3 эйсами и 1 блоком), Диана Карпец - 14 (1 и 6), Юлия Микитюк - 11 (2 и 4), Екатерина Дудник - 10 (1 и 1), Дарья Дрозд - 7 (0 и 3), связующая Елена Напалкова - 5 (3 и 0). У «Волыни» же 10 пунктов в атаке набрала Любовь Ужва, лишь по одному «эйсу» и «чехлению» совершили соответственно Марина Скрипник и Виктория Даньчак.
А вот в Тернополе поединок между подшефными наставника тамошней «Галычанки» Виктора Туркулы и его визави из «Орбиты» Владимира Бузаева оказалось боевым. Хозяйки, взяв две начальные партии, получили хороший шанс завершить матч со счетом 3:0, когда в третьей имели сетболы 24:23 и 25:24. Однако гостьи в критический для них ситуации не смирились с поражением и были за это вознаграждены выигрышем партии. Ну а потом, поймав кураж, вообще одержали в матче волевую победу.
Интересно отметить, что «Галычанка» превзошла соперника в атаке и значительно по части эйсов, а «Орбита» имела явное превосходство на блоке и куда меньше ошибалась.
Для полной картина приведем очковые показатели игроков «основы» команд: у «Орбиты» - Полина Пасс - 20 (10 - атака, 3 - подача, 7 - блок), Лидия Лучко - 17 (9+1+7), Анна Шумейко - 14 (11+1+2), Юлия Дымар - 14 (11+1+2), Елена Грицуняк - 10 (7+1+2) и Анна Харчинская - 8 (4+1+3); у «Галычанки» - Людмила Борознова - 21 (13+5+3), Александра Миленко - 19 (18+1+0), Оксана Пилипенко - 17 (11+5+1), Виктория Игнатова - 13 (7+6+0), Валерия Дремова - 12 (9+3+0) и Ангелина Мирчева - 6 (2+3+1).
«Финал четырех» пройдет 22-23 февраля на площадке одного из его клубов-участников. А составы пар 1/2 финала определит жребий.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.