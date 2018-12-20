Кубок Украины: В "Финале четырех" те, кого там и ждали

Второй этап кубковых баталий женских команд не принес каких-то неожиданностей.

Из группы, которая соревновалась в Тернополе путевки в «Финал четырех» получили идущая на второй позиции в суперлиге «Орбита» и бронзовый призер предыдущего сезона «Галычанка», а из квартета, игравшего в Луцке, пропуска достались действующему чемпиону и обладателю Кубка Украины «Химику» и серебряному медалисту «Волыни».

В атаке бомбардир "Химика" Юлия БОЙКО. Фото: vc.khimik.com.ua

Фавориты «всухую» по партиям расправились с остальными куда менее мастеровитыми коллективами. Запорожанки и тернопольчанки в трех сетах переиграли дебютанта суперлиги «Новатора» и представителя высшей лиги ХОВУФК, а южненки и лучанки также затратили минимум сетов для побед над аутсайдером элитного эшелона «Региной» и командой второго по рангу дивизиона «Полесье».

В отдельных партиях сошедшие с турнирной дистанции коллективы осмеливались бросать вызов именитым и более опытным соперникам. Но в основном это происходило тогда, когда тренеры сильнейшего квартета клубов экспериментировали, выводя на площадку молодых резервисток. Так что уделять какое-то особое внимание этим встречам, согласитесь, не резон, вполне достаточно просто взглянуть на приведенную ниже статистическую цифирь.

Что же касается поединков с участием фаворитов, то в турнирном аспекте относительно пропусков в «Финал четырех» они носили скорее всего формальный характер. Особенно это относится к матчу между «Химиком» и «Волынью», в котором подопечные южненского тренера Андрея Романовича по всем статьям, кроме допущенных из-за риска собственных ошибок, переиграли воспитанниц его луцкого коллеги Богуслава Галицкого.

Во всех трех партиях гостьи сразу же создавали солидные очковые отрывы и потом уверенно контролировали ход событий на площадке. В атаке, на подаче и блоке их превосходство было просто подавляющим. Юлия Бойко принесла «Химику» 21 очко (из них - 3 эйсами и 1 блоком), Диана Карпец - 14 (1 и 6), Юлия Микитюк - 11 (2 и 4), Екатерина Дудник - 10 (1 и 1), Дарья Дрозд - 7 (0 и 3), связующая Елена Напалкова - 5 (3 и 0). У «Волыни» же 10 пунктов в атаке набрала Любовь Ужва, лишь по одному «эйсу» и «чехлению» совершили соответственно Марина Скрипник и Виктория Даньчак.

А вот в Тернополе поединок между подшефными наставника тамошней «Галычанки» Виктора Туркулы и его визави из «Орбиты» Владимира Бузаева оказалось боевым. Хозяйки, взяв две начальные партии, получили хороший шанс завершить матч со счетом 3:0, когда в третьей имели сетболы 24:23 и 25:24. Однако гостьи в критический для них ситуации не смирились с поражением и были за это вознаграждены выигрышем партии. Ну а потом, поймав кураж, вообще одержали в матче волевую победу.

Интересно отметить, что «Галычанка» превзошла соперника в атаке и значительно по части эйсов, а «Орбита» имела явное превосходство на блоке и куда меньше ошибалась.

Для полной картина приведем очковые показатели игроков «основы» команд: у «Орбиты» - Полина Пасс - 20 (10 - атака, 3 - подача, 7 - блок), Лидия Лучко - 17 (9+1+7), Анна Шумейко - 14 (11+1+2), Юлия Дымар - 14 (11+1+2), Елена Грицуняк - 10 (7+1+2) и Анна Харчинская - 8 (4+1+3); у «Галычанки» - Людмила Борознова - 21 (13+5+3), Александра Миленко - 19 (18+1+0), Оксана Пилипенко - 17 (11+5+1), Виктория Игнатова - 13 (7+6+0), Валерия Дремова - 12 (9+3+0) и Ангелина Мирчева - 6 (2+3+1).

«Финал четырех» пройдет 22-23 февраля на площадке одного из его клубов-участников. А составы пар 1/2 финала определит жребий.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

ТЕРНОПОЛЬ. Группа Е. Галычанка (Тернополь) - Новатор (Хмельницкий) - 3:0 (25:14, 25:21, 25:18), время (25:14, 25:21, 25:18), время игры - 67 минут. Игровые очки: 75:53 (атака - 32:27, подача - 12:3, блок - 14:7, ошибки соперника - 17:16).

Орбита (Запорожье) - ХОВУФК (Харьков) - 3:0 (25:16, 25:16, 25:20), 54 минуты. Игровые очки: 75:52 (атака - 43:29, подача - 15:6, блок - 9:2, ошибки соперника - 8:15).

Галычанка - ХОВУФК - 3:0 (25:18, 25:16, 33:31), 70 минут. Игровые очки: 83:65 (атака - 48:29, подача - 10:4, блок - 4:1, ошибки соперника - 21:31).

Орбита - Новатор - 3:0 (25:21, 25:20, 25:17), 65 минут. Игровые очки: 75:48 (атака - 34:37, подача - 7:4, блок - 12:6, ошибки соперника - 22:11).

Новатор - ХОВУФК - 3:0 (25:23, 27:25, 25:16), 65 минут. Игровые очки: 77:64 (атака - 41:37, подача - 12:8, блок - 7:5, ошибки соперника - 17:14).

Орбита - Галычанка - 3:2 (21:25, 21:25, 28:26, 25:18, 15:9), 106 минут. Игровые очки: 120:103 (атака - 52:60, подача - 8:23, блок - 23:5, ошибки соперника - 27:15).

Итоговая таблица

И В (ТБ) П (ТБ) С/П О

1. Орбита 3 3 (1) 0 (0) 9:2 8

2. Галычанка 3 2 (0) 1 (1) 8:3 7

-------

3. Новатор 3 1 (0) 2 (0) 3:6 3

4. ХОВУФК 3 0 (0) 3 (3) 0:9 0

ЛУЦК. Группа F. Волынь (Луцк) - Полесье (Житомир) - 3:0 (30:28, 25:18, 25:17), 70 минут. Игровые очки: 80:63 (атака - 46:41, подача - 8:3, блок - 9:5, ошибки соперника - 17:14).

Химик (Южный) - Регина (Ровно) - 3:0 (25:10, 25:10, 25:8), 48 минут. Игровые очки: 75:28 (атака - 36:16, подача - 14:3, блок - 16:2, ошибки соперника - 9:7).

Химик - Волынь - 3:0 (25:13, 25:17, 25:14), 57 минут. Игровые очки: 75:44 (атака - 43:24, подача - 10:1, блок - 15:1, ошибки соперника - 7:18).

Полесье - Регина - 3:0 (25:22, 25:14, 25:9), 55 минут. Игровые очки: 75:45 (атака - 41:25, подача - 7:7, блок - 13:7, ошибки соперника - 14:6).

Волынь - Регина - 3:0 (25:16, 25:10, 25:15), 67 минут. Игровые очки: 75:41 (атака - 44:31, подача - 7:6, блок - 7:1, ошибки соперника - 17:3).

Химик - Полесье - 3:0 (25:17, 25:20, 25:16), 65 минут. Игровые очки: 75:53 (атака - 45:38, подача - 7:2, блок - 9:6, ошибки соперника - 14:7).

Итоговая таблица

И В (ТБ) П (ТБ) С/П О

1. Химик 3 3 (0) 0 (0) 9:0 9

2. Волынь 3 2 (0) 1 (0) 6:3 6

-------

3. Полесье 3 1 (0) 2 (0) 3:6 3

4. Регина 3 0 (0) 3 (0) 0:9 0