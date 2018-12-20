Зинченко за матч с "Лестером" получил высокую оценку от британских СМИ, а Стерлинг опозорился, пробивая пенальти. Футбол

Основное издание графства Большой Манчестер - Manchester Evening News оценило выступление команды "Манчестер Сити" в матче 1/4 финала Кубка Английской лиги против "Лестера" (1:1, по пентальти 3:1).

Украинец Александр Зинченко, отыгравший весь матч, получил оценку 7 баллов. Ресурс отметил решающий гол защитника в серии пенальти, а также неплохую игру футболиста в первом тайме.

При этом действия лишь двух игроков МС издание оценило выше, чем Зинченко - по 8 баллов получили вратарь Аро Мурич и полузащитник Кевин Де Брёйне.

В тоже время многими было отмечено безответственное исполнение 11-метрового Рахимом Стерлингом, который при счете 1:1 в серии пенальти, решил исполнить удар "панёнкой".