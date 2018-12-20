Диана ВАРИНСКАЯ: "Раньше подходила к снарядам со страхом"

В прошлом году украинская гимнастка громко заявила о себе, заняв шестое место на брусьях на дебютном чемпионате мира в Монреале.

Отметим, что в финалах мирового форума украинки к тому моменту не отмечались уже семь лет - с Роттердама-2010, где восьмой в упражнениях на бревне стала Яна Демьянчук.

Вольные упражнения Дианы ВАРИНСКОЙ. Фото: thegymter.net

Не все складывалось гладко для Варинской в сезоне-2018. Тем не менее год 17-летняя киевлянка закончила на высокой ноте - победой на международном турнире «Мемориал Хоакима Блуме» в Барселоне.

О том, почему у нее пропал мандраж, о мозолях, которыми папа пугает гостей, о купальниках и булочках Диана Варинская рассказала в интервью «СЭ».

ОТПУСК ПРИШЛОСЬ ОТЛОЖИТЬ

- Все основные старты уже позади, и, казалось бы, пришло время отдыха, а вы все также тренируетесь на олимпийской базе в Конча-Заспе. Когда же отпуск?

- Официально отпуск у нас был в ноябре, но в это время мы как раз выступали. Я прошла пять соревнований подряд. И вот сейчас у меня наконец-то разгрузочные дни. Я тренируюсь, но прохожу не полный объем, делаю где-то в половину меньше обычного. Так что это почти отдых. А уже с января начну работать в полную силу и готовиться к новым соревнованиям.

- Совсем недавно вы отпраздновали победу в многоборье на «Мемориале Хоакима Блуме» в Барселоне. Расскажите, как там развивались события, в какой момент вы поняли, что претендуете на первое место?

Испанию . Сил не так много осталось. Так что когда я пришла в зал, даже мандража не почувствовала. Ощущала только усталость. Мне просто хотелось побыстрее выступить. (Улыбается). - Я знала, что если я пройду свою программу без падений, то могу выиграть. Но на самом деле соревнования получились тяжелыми, потому что это был уже мой пятый старт подряд. Перед этим я выступила на этапе Кубка мира в Котбусе. И оттуда сразу же полетела в. Сил не так много осталось. Так что когда я пришла в зал, даже мандража не почувствовала. Ощущала только усталость. Мне просто хотелось побыстрее выступить. (Улыбается).

С первого же снаряда я захватила лидерство и так его никому и не отдала до самого конца. У меня был отрыв в два балла, поэтому я практически не волновалась. А еще, хотелось бы отметить, что к концу года я обрела уверенность. Стою перед снарядом и понимаю, что я сейчас выйду и сделаю. В начале года и на чемпионате мира, где я ошиблась, такой уверенности не было, я со страхом к снарядам подходила. А сейчас спокойна, отсюда и стабильность, наверное.

- Какие медали вам приносят большее удовлетворение - в многоборье или в отдельных видах программы?

- Многоборье считается более престижным, но у меня оно на среднем уровне. Мне легче зарабатывать медали на отдельных снарядах. Поэтому, наверное, они и приносят мне большее удовольствие.

ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА СДЕЛАЛА ВЫВОДЫ

- Ваше имя у болельщиков ассоциируется в первую очередь с брусьями, тем не менее победу в зачете Кубка мирового вызова-2018 вы одержали на бревне. Так какой же снаряд все-таки больше ваш?

- Все-таки брусья, на них у меня базовая оценка выше. А бревно - средней сложности, но если я выполняю комбинацию чисто, получаю хорошие оценки и могу бороться за медали.

- Кого вы считаете эталоном работы на брусьях и бревне?

- Среди действующих гимнасток мне сложно кого-то выделить. Но в целом эталоном в гимнастике для меня является олимпийская чемпионка американка Настя Люкин. Она уже давно не выступает. Но с ней до сих пор никто не может сравнится по части элегантности, красоты линий и уверенной, практически идеальной работы на снарядах.

- Обсуждали ли вы с тренером возможность придумать свой авторский элемент?

- Как таковых разговоров на эту тему у нас не было, потому что уже настолько сложные элементы придуманы, что даже не представляю, что еще можно сделать.

- Андрей Анатольевич Береговой, главный тренер национальной сборной, в интервью нашему изданию рассказывал о новом элементе, который вы планировали вставить в программу на брусьях на чемпионате мира в Дохе. Судя по низкой оценке, я так понимаю, он у вас не получился?

- Да, к сожалению. Это была связь «Хиндорфф - Пак». И вот на перелете Пак я сорвалась. Потом встала и продолжила упражнение, но снова упала, уже на старом элементе. Разнервничалась, и не смогла собраться дальше. В итоге мне не удалось попасть в финал, как на дебютном чемпионате мира в Монреале-2017.

- Значит, правду говорят, что повторить успех тяжелее, чем его добиться?

- В принципе, да. Но тут, думаю сказался еще один фактор. В этом году я решила поднять базовую оценку, но не справилась с исполнением и допустила грубую ошибку.

- Вам хоть раз удавалось сделать на соревнованиях этот новый усложненный вариант комбинации на брусьях?

- Да, я сделала его на Ukraine International Cup в Киеве . С этим элементом база у меня поднимается до 6,3.

- Что говорили тренеры после неудачи в Дохе?

- Они очень расстроились, но никто на меня не давил и никто не ругал. Все видели, что я и сама сильно переживаю. Столько готовиться и… Тем более, что у меня неплохо получалось на тренировках, и я была более-менее уверена в себе. Мы с тренерами поговорили после «мира», сделали выводы, над чем нужно работать. Буду стараться исправить ошибки.

ПРИ ОСТАПЕНКО ЛУЧШЕ НЕ ПЛАКАТЬ

- На чемпионате Европы в Глазго украинская команда впервые за много лет попала в Топ-8. Что это значило лично для вас?

- Конечно, это здорово, что команда сумела квалифицироваться в финал, и я рада, что смогла ей в этом помочь. На решающей стадии мы допустили несколько ошибок, в частности я ошиблась на брусьях. Думаю, если бы я справилась со своей комбинацией, то мы могли бы стать четвертыми, а не пятыми.

- Что самое главное в командных соревнованиях, по вашему мнению?

- Командный дух, нужно поддерживать друг друга. А еще очень важно хорошо тренироваться здесь, чтобы потом на соревнованиях выходить с уверенностью и все делать без ошибок.

- Помимо Юлии Каюковой с вами работает также Олег Остапенко. Уже поняли в чем секрет его успешности как тренера, как ему удалось привести к олимпийским медалям Татьяну Лысенко и Лилию Подкопаеву?

- Наверное, секрет в его лидерском характере. Если Олег Васильевич хочет, чтобы гимнастка, что-то выполнила, он будет настаивать до последнего. А не так, что «не хочешь, не можешь, не делай». Думаю, благодаря такой его настойчивости и получается результат.

- А слезами его разжалобить можно?

- Наоборот. Олега Васильевича слезы очень сильно раздражают. Некоторые еще не привыкли к этому и плачут, а я уже знаю, что лучше держать себя в руках. Поэтому стараюсь не плакать, а слушать то, что он говорит и выполнять. И потом, чего плакать. Я люблю гимнастику, мне нравится то, чем я занимаюсь. Никто меня через силу ничего делать не заставляет, я знаю, что в первую очередь это мне самой надо, чтобы добиться результата. Бывают, конечно, моменты, когда очень тяжело, устала или что-то болит, тогда можно немножко дать волю эмоциям.

МОЗОЛИ - ЭТО НЕ САМОЕ СТРАШНОЕ

- Мозоли на руках - неотъемлемая часть жизни гимнастки, вам когда-нибудь приходилось объяснять незнакомым людям, откуда они взялись?

- Да, бывало спрашивали: «Что у тебя с руками, кошка поцарапала?» Нет, это я спортивной гимнастикой занимаюсь. Иногда приходят гости домой и папа говорит: «Покажи руки!» Все удивляются: «Какой кошмар!» Но я уже к мозолям привыкла, и даже, к тому, что время от времени они срываются. Это далеко не самое страшное, что может случиться. Гораздо хуже, когда беспокоят какие-то микротравмы, но надо преодолевать боль и работать. А мозоль - это мелочь, через два дня он заживает и ты про него забываешь. Разве что если очень большая рана, то пока она не затянется, можно брусья пропустить.

- Ваши вольные упражнения - это результат того, какими вас видят тренер и хореограф или эта музыка отображает ваш характер?

- У меня вольные под песню Лары Фабиан. Ставила мне их Александра Сергеевна Сандзюк. Перед тем как остановиться на этом варианте, мы пробовали разные движения и пришли к выводу, что мне больше подходит что-то плавное. Думаю, характер тут сыграл не последнюю роль.

- Олег Васильевич Остапенко рассказывал, что в детстве вы были настоящим моторчиком, а говорите, плавное?

- В детстве я действительно была порезче и побыстрее. (Улыбается). Но мы меняемся, когда взрослеем.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО НАМ НЕЛЬЗЯ СЛАДКОЕ!

- Я обратила внимание на очень красивые купальники, в которых вы выступали на последних турнирах. Может быть, к дизайну сами руку приложили?

- Нет, это был уже готовый вариант. Наши тренеры связались с олимпийской чемпионкой Светланой Богинской, которая сейчас живет в США . И она помогла договориться с американской фирмой Alpha Factor. Последняя фактически подарила нам эти купальники, за что ей большое спасибо, потому что до этого мы выступали, мягко говоря, не в очень красивой модели.

Более того, целый год в одной и той же. Я уже смотреть на нее не могла. Сейчас у нас три соревновательных купальника и один командный. Плюс еще два фирма сделала лично для меня, к тому же нам выдали тренировочный купальник на короткий рукав.

- Счастливый среди них уже появился?

- А я в такое счастье не верю. (Улыбается). Считаю, что дело не в купальнике. В чем выступать выбираю по настроению. Если соревнования три дня, то можно каждый день в новом на помост выходить.

- На что еще помимо гимнастики у вас хватает времени?

- Как таковых хобби у меня нет, разве что я сейчас пытаюсь учить английский язык. Потому что часто езжу на соревнования за границу и хочется свободно себя там чувствовать и общаться. Помимо этого люблю готовить. Коронного блюда у меня нет, но больше всего нравится печь.

- А гимнасткам разве можно сладкое?

- Почему-то все думают, что гимнастки не едят сладкого, шоколада и булочек, но это не совсем так. Просто есть определенный вес, который нужно держать. Ты можешь есть все, что хочешь, просто в умеренном количестве, чтобы не выходить за рамки. Для меня рамки это 49 килограмм. Я сама слежу за тем, чтобы не поправляться, не потому что меня тренеры ругают. Просто когда вешу больше, сложнее работать на снарядах.

- Сейчас приближаются праздники, что-то из того, что не едите каждый день, можете себе позволить?

- Да. Если честно, мы обычно немного поправляемся за праздники, но день-два тренировок и все лишнее уходит.