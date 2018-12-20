"Динамо" отклонило предложение немецкого клуба о покупке Цыганкова
Немецкий клуб предложил за Виктора Цыганкова 16 млн евро.
Киевское "Динамо" отклонило предложение по Виктору Цыганкову от немецкого клуба в размере 16 млн евро, сообщает sport.ua.
К полузащитнику проявляют интерес несколько клубов Европы, в том числе два - из Италии.
Но самый конкретный интерес исходит от немецкого клуба, отмечает издание.
"Динамо" получило неформальное предложение о продаже игрока сборной Украины в размере 16 млн евро+ бонусы, уточняет издание.
Столичный клуб пока дал отрицательный ответ.
В текущем сезоне Цыганков сыграл 28 матчей за киевлян, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
Напомним, главный тренер динамовцев Александр Хацкевич высказал опасение о распродаже игроков зимой.
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