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"Динамо" отклонило предложение немецкого клуба о покупке Цыганкова Немецкий клуб предложил за Виктора Цыганкова 16 млн евро. Виктор Цыганков Фото: fcdynamo.kiev.ua Киевское "Динамо" отклонило предложение по Виктору Цыганкову от немецкого клуба в размере 16 млн евро, сообщает sport.ua. К полузащитнику проявляют интерес несколько клубов Европы, в том числе два - из Италии. Но самый конкретный интерес исходит от немецкого клуба, отмечает издание. "Динамо" получило неформальное предложение о продаже игрока сборной Украины в размере 16 млн евро+ бонусы, уточняет издание. Столичный клуб пока дал отрицательный ответ. В текущем сезоне Цыганков сыграл 28 матчей за киевлян, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Напомним, главный тренер динамовцев Александр Хацкевич высказал опасение о распродаже игроков зимой.

LB.ua

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