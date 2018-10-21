НХЛ: Дадонов и Тарасенко ассистируют, Ковальчук, Кучеров и Панарин заканчивают в минусах

Тринадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2018-19, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-10-21. Результаты всех матчей

"Каролина" - "Колорадо" - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

"Каролина" проиграла, но осталась лидером Столичного дивизиона. В составе "Эвеланш" дублем отметился Габриэль Ландеског. Шайба и две передачи на счету Нэйтана Маккиннона.

"Филадельфия" - "Нью-Джерси" - 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

"Нью-Джерси" упустил шанс сместить "Каролину" с первого места Столичного дивизиона, проиграв "Филадельфии", в составе которой заброшенными шайбами отметились Трэвор Конечны, Нолан Патрик, Якуб Ворачек, Уэйн Симмонс и Скотт Лотон.

"Виннипег" - "Аризона" - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Дубль Клэйтона Келлера не спал "Аризону" от поражения. В составе победителей по шайбе и голевой передаче на счету защитников Джоша Моррисси и Тайлера Мейерса. По разу отличились Маттье Перро, Блэйк Уилер и Адам Лаури.

"Лос-Анджелес" - "Баффало" - 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

"Лос-Анджелес" потерпел четвертое поражение кряду, а Илья Ковальчук в составе "Кингз" завершил матч с показателем полезности минус 2. Победу "Клинкам" принесли хет-трик Джеффа Скиннера и три голевые передачи Джейка Айкела. Гол и ассист на счету Джейсона Проминвилля.

"Коламбус" - "Чикаго" - 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Дубль Патрика Кейна, а также шайбы Алекса Дебринката и Алекса Крюгера обеспечили "Чикаго" победу над "Коламбусом". Голевая передача на счету Артема Анисимова. В составе "Блю Джекетс" голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска по воротам, а Артемий Панарин завершил матч с показателем полезности минус 4.

"Флорида" - "Детройт" - 3:4 ОТ (2:0, 0:3, 1:0)

Густав Нюквист забросил первую шайбу в сезоне и она пришлась на овертайм матча с "Флоридой". При этом "Эвеланш", в составе которых Евгений Дадонов сделал голевую передачу, вели после первого периода 2:0.

"Оттава" - "Монреаль" - 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0)

Марк Стоун на 3-й минуте овертайма принес "Оттаве" победу над "Монреалем". Он же открыл счет в матче, записав на свой счет еще и ассист. Стоит отметить, что по ходу встречи "Сенаторс" проигрывали две шайбы.

"Торонто" - "Сент-Луис" - 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

"Сент-Луис" одержал вторую победу в семи матчах, а Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. В то же время первую шайбу в сезоне, еще и в меньшинстве, забросил Иван Барбашев.

"Миннесота" - "Тампа" - 5:4 ОТ (1:3, 1:0, 2:1)

"Тампа" потерпела второе поражение в 6-ти матчах, уступив "Миннесоте", победу которой в овертайме принес точный бросок Микаэля Гранлунда. В составе "Молний" Никита Кучеров сделал голевую передачу, но завершил матч с показателем полезности минус 2.

"Эдмонтон" - "Нэшвилл" - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

"Нэшвилл" закрепился на первом месте в Центральном дивизионе, переиграв в гостях "Эдмонтон". При этом голкипер "Предаторс" Юсе Сарос отразил за матч все 34 броска, сделав первый шатаут в сезоне. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Пи-Кей Суббан, Виктор Арвиддсон и Роман Йоси.

"Вегас" - "Анахайм" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Уильям Карлссон, Райан Ривз и Джонатан Маршессо принесли "Вегасу" победу над "Анахаймом", тем не менее, финалист последнего розыгрыша Кубка Стэнли все еще отстает от лидирующих в Атлантическом дивизионе "Уток" на три балла.

"Ванкувер" - "Бостон" - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Бо Хорват точным броском на 4-й минуте овертайма принес победу "Ванкуверу" над "Бостоном", который не воспользовался шансом выйти на второе место в Атлантическом дивизионе. Брэндон Саттер вывел "Кэнакс" вперед в первом периоде, а Юаким Нордстрем сравнял счет в середине третьего.

"Сан-Хосе" - "Айлендерс" - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

"Шаркс" поднялись на третье место в Тихоокеанском дивизионе, а победу команде принесли точные броски Тимо Мейера, Юнаса Донского, Брэнте Бернса и Логана Кутюра.