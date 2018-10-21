Скрипец: Донбасс не отступал от своей тактики

Защитник основной команды ХК "Донбасс" Даниил Скрипец - о настрое на игру и нереализованных моментах в матче с "Викингаром".

"На игру мы вышли заряженными, команда шла вперед, где-то не хватало мастерства, где-то удачи. Моментов было очень много, но не получалось забить. Хочу извиниться перед нашими болельщиками за то, что заставили понервничать. Но самое главное, что мы выиграли, идем дальше.

В третьем периоде мы не отступали от своей тактики, делали то, что говорили тренеры, и добились нужного нам результата".

Напомним, свой следующий матч "Донбасс" проведет 21 октября против рижского "Курбадса", который во второй игровой день сойдется с испанским "Чури Урдином".

Континентальный кубок. Второй раунд, группа С:

"Донбасс" - "Викингар" 6:3 (1:1, 1:1, 4:1).


Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Как девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видеоКак девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видео
Ястремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в ЛюксембургеЯстремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в Люксембурге
Лига наций: Белорусы обогнали Люксембург. ФутболЛига наций: Белорусы обогнали Люксембург. Футбол
Украина - Чехия - 1:0: А удача - награда за смелость. ФутболУкраина - Чехия - 1:0: А удача - награда за смелость. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Непростая победа Донбасса над исландцами в Континентальном КубкеНепростая победа Донбасса над исландцами в Континентальном Кубке
Донбасс побеждает на старте Континентального кубкаДонбасс побеждает на старте Континентального кубка
Донбасс - Ледяные Волки - 7:1: Обзор матчаДонбасс - Ледяные Волки - 7:1: Обзор матча
Донбасс взял три очка в матче с Ледяными ВолкамиДонбасс взял три очка в матче с Ледяными Волками
Гибралтар сенсационно одержал над Арменией первую победу в своей историиГибралтар сенсационно одержал над Арменией первую победу в своей истории
Днепр второй раз в сезоне обыгрывает ДонбассДнепр второй раз в сезоне обыгрывает Донбасс
Донбасс обыграл Белый Барс на домашнем льдуДонбасс обыграл Белый Барс на домашнем льду
Донбасс с хет-триком Денискина обыграл ДинамоДонбасс с хет-триком Денискина обыграл Динамо
Дарья Билодид возглавила мировой рейтинг дзюдоисток в своей весовой категорииДарья Билодид возглавила мировой рейтинг дзюдоисток в своей весовой категории
Донбасс в боевом матче уступил КременчукуДонбасс в боевом матче уступил Кременчуку
Последние новости
Подгружаем последние новости