Скрипец: Донбасс не отступал от своей тактики
Защитник основной команды ХК "Донбасс" Даниил Скрипец - о настрое на игру и нереализованных моментах в матче с "Викингаром".
"На игру мы вышли заряженными, команда шла вперед, где-то не хватало мастерства, где-то удачи. Моментов было очень много, но не получалось забить. Хочу извиниться перед нашими болельщиками за то, что заставили понервничать. Но самое главное, что мы выиграли, идем дальше.
В третьем периоде мы не отступали от своей тактики, делали то, что говорили тренеры, и добились нужного нам результата".
Напомним, свой следующий матч "Донбасс" проведет 21 октября против рижского "Курбадса", который во второй игровой день сойдется с испанским "Чури Урдином".
Континентальный кубок. Второй раунд, группа С:
"Донбасс" - "Викингар" 6:3 (1:1, 1:1, 4:1).
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