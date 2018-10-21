Скрипец: Донбасс не отступал от своей тактики

Защитник основной команды ХК "Донбасс" Даниил Скрипец - о настрое на игру и нереализованных моментах в матче с "Викингаром".

"На игру мы вышли заряженными, команда шла вперед, где-то не хватало мастерства, где-то удачи. Моментов было очень много, но не получалось забить. Хочу извиниться перед нашими болельщиками за то, что заставили понервничать. Но самое главное, что мы выиграли, идем дальше.

В третьем периоде мы не отступали от своей тактики, делали то, что говорили тренеры, и добились нужного нам результата".

Напомним, свой следующий матч "Донбасс" проведет 21 октября против рижского "Курбадса", который во второй игровой день сойдется с испанским "Чури Урдином".

Континентальный кубок. Второй раунд, группа С:

"Донбасс" - "Викингар" 6:3 (1:1, 1:1, 4:1).