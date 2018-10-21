Наполи громит Удинезе и приближается к Ювентусу

"Наполи" воспользовался первой потерей очков "Ювентуса" в сезоне, сократив отставание от лидера Серии А до четырех очков после классического разгрома "Удинезе" - 3:0. Ранее в субботу "Старая синьора" неожиданно сыграла вничью на своем поле с "Дженоа" - 1:1 и, таким образом, позволила "Наполи" немного к себе приблизиться.

Начало игры получилось нервным. Уже на четвертой минуте Анчелотти пришлось менять травмированного Симона Верди. Хозяева продолжали играть грубо, что вызывало гнев наставника "Наполи". Постепенно гости захватили инициативу и на 14-й минуте повели в счете. Фабиан Руис обыграл двух защитников "Удинезе" на границе штрафной площади, а затем точно пробил в дальний угол ворот Скуффета. На 37-й минуте арбитр воспользовался подсказкой системы видеоассистента, когда Милик оказался в штрафной "Удинезе" на газоне, однако повторы не показали нарушения правил. В итоге, минимальное преимущество гостей продержалось почти до конца, когда последовала ударная трехминутка "Наполи", за которую Дрис Мертенс с пенальти и Марко Рог довели счет до разгромного.

2018-19, Чемпионат Италии. 1-й круг. 9-й тур.

"Удинезе" - "Наполи" 0:3 (0:1)
Голы: Фабиан, 14 (0:1); Мертенс Д., 82 (пенальти) (0:2); Рог, 86 (0:3)
"Удинезе": Скуффет; Трост-Эконг (Опоку Н., 35); Самир; Нейтинк (Ваге М., 86); Фофана С.; Бехрами (Барак, 68); Мандрагора; Ларсен Й.; де Пауль; Пуссетто; Ласанья
"Наполи": Карнезис; Хюсай; Малку; Альбиоль; Кулибали К.; Верди (Фабиан, 4); Мертенс Д.; Желински (Рог, 85); Аллан Лурейро; Кальехон; Милик (Гамшик, 74)
Предупреждения: Пуссетто, 15; Ларсен Й., 57; Опоку Н., 79 - Милик, 36; Альбиоль, 45; Аллан Лурейро, 56; Мертенс Д., 59

Napoli make some headway in Serie A with a 3-0 win at Udinese.

Can they repeat the feat in Paris?#UCL pic.twitter.com/oE6IwOehkk

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 октября 2018 г.


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