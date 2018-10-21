Наполи громит Удинезе и приближается к Ювентусу

"Наполи" воспользовался первой потерей очков "Ювентуса" в сезоне, сократив отставание от лидера Серии А до четырех очков после классического разгрома "Удинезе" - 3:0. Ранее в субботу "Старая синьора" неожиданно сыграла вничью на своем поле с "Дженоа" - 1:1 и, таким образом, позволила "Наполи" немного к себе приблизиться.
Начало игры получилось нервным. Уже на четвертой минуте Анчелотти пришлось менять травмированного Симона Верди. Хозяева продолжали играть грубо, что вызывало гнев наставника "Наполи". Постепенно гости захватили инициативу и на 14-й минуте повели в счете. Фабиан Руис обыграл двух защитников "Удинезе" на границе штрафной площади, а затем точно пробил в дальний угол ворот Скуффета. На 37-й минуте арбитр воспользовался подсказкой системы видеоассистента, когда Милик оказался в штрафной "Удинезе" на газоне, однако повторы не показали нарушения правил. В итоге, минимальное преимущество гостей продержалось почти до конца, когда последовала ударная трехминутка "Наполи", за которую Дрис Мертенс с пенальти и Марко Рог довели счет до разгромного.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.