Выздоровевший Троссард укрепляет первое место Генка

"Генк" укрепил свое лидирующее положение после того, как накануне "Брюгге" потерял очки с "Бевереном" (1:1). На "Луминус Арене" "неоновые" обыграли "Эйпен" со счетом 2:1. Восстановившийся после травмы Леандро Троссард, забил оба гола.

Троссард отметил свое возвращение на поле самым красивым образом. Травмировавший плечо в начале октября в единственном проигранном "Генком" в этом сезоне матче Лиги Европы с "Сарпсбургом" (1:3), атакующий полузащитник открыл счет в первом тайме. Хозяева продолжали доминировать на поле и после перерыва и второй мяч Троссарда был логичен. Это уже восьмой гол бельгийца, который присоединяется к Ивану Сантини из "Андерлехта" в бомбардирской гонке. Гол "Эйпена" под занавес встречи добавил немного нервозности, но исход встречи не повлиял - 2:1.

Украинец Руслан Малиновский провел на поле все 90 минут игры, но в этот раз свою "пушку" поберег на следующие матчи.

Лимбуржцы одержали девятую победу в 11 матчах и теперь имеют в своем активе на три очка больше, чем у "Брюгге" и на семь - "Антверпена", который упорно борется с "Андерлехтом" за третью строчку.

2018-19, Чемпионат Бельгии

Игровой день : 2018-10-20

"Генк" - "Эйпен" 2:1 (1:0)
Голы: Троссард, 19 (1:0); Троссард, 66 (2:0); Кейта Ш., 81 (2:1)

"Кортрейк" - "Сент-Трюйден" 3:1 (2:1)
Голы: Камада, 7 (0:1); Стоянович Й., 25 (1:1); Стоянович Й., 45 (2:1); Кану, 83 (3:1)

"Мускрон" - "Стандард" 0:0 (0:0)

"Антверпен" - "Локерен" 2:1 (1:0)
Голы: Харун, 40 (1:0); де Риддер, 74 (1:1); Рафаэлов, 83 (2:1)


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