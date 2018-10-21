Соперник Динамо в Лиге Европы забивает шесть мячей Пршибраму

Соперник киевского "Динамо" в Лиге Европы чешский "Яблонец" одержал четвертую победу кряду в чешском чемпионате, разгромив на выезде с теннисным счетом "Пршибрам" - 6:0. Героем встречи стал Михал Травник, который через 17 минут с начала второго тайма отличился тремя забитыми мячами, добавив еще и голевой пас. В последних шести играх он забил семь мячей. Как вспомнил 24-летний полузащитник, хет-трик он делал до этого в составе "Словацко" в третьей лиге. Отметим, что на матче присутствовал тренер чешской сборной Ярослав Шилхавы, который, наверняка, вызовет Травника на заключительные матчи Лиги наций.

После этой победы "Яблонец" поднялся на пятое место в турнирной таблице с неплохими шансами ворваться в первую тройку.

2018-19, Чемпионат Чехии

Игровой день : 2018-10-20

"Баник" - "Карвина" 1:1 (0:1)
Голы: Губа Д., 37 (0:1); Флейшман, 73 (1:1)
Удаления: - Летич, 59 (второе предупреждение)

"Пршибрам" - "Яблонец" 0:6 (0:2)
Голы: Поважанец, 37 (0:1); Храмоста, 45 (0:2); Травник, 51 (0:3); Травник, 65 (0:4); Травник, 68 (0:5); Поважанец, 73 (0:6)

"Сигма" - "Злин" 1:1 (0:0)
Голы: Богёйль, 51 (0:1); Тексл, 76 (1:1)

"Словацко" - "Теплице" 0:2 (0:2)
Голы: Веничек, 1 (0:1); Кроб, 31 (0:2)

Удаления: - Чмовш, 49 (второе предупреждение)




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