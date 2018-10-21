ПСВ с теннисной девятой победой: 102 очка - реально?

ПСВ продолжает впечатлять и сметать всех на своем пути к очередному титулу. Бедному "Эммену" досталось шесть мячей - 6:0. Дуплетом выстрелили Люк де Йонг и Гастон Перейро.

Команда Марка ван Боммеля одержала девятую победу в девяти матчах с впечатляющей разницей мячей - 36:3! Журналисты пока еще с улыбкой заговорили о рекорде в 102 набранных очках в 34 турах. Интересно, когда они перестанут улыбаться? Ближайший реальный конкурент - это "Фейеноорд", с которым матч в начале декабря в 14-м туре.

На фоне ПСВ меркнет даже "Аякс" со своим "скромным" разгромом "Херенвена" с разницей в четыре мяча. Хотя амстердамцы пока сохраняют пятиочковое отставание от лидера.

2018-19, Чемпионат Нидерландов

Игровой день : 2018-10-20

"ПСВ Эйндховен" - "Эммен" 6:0 (4:0)
Голы: Перейро, 13 (1:0); Люк де Йонг, 29 (2:0); Люк де Йонг, 36 (3:0); Перейро, 43 (4:0); Гутьеррес Э., 79 (5:0); Лосано, 89 (6:0)

"Эксельсиор" - "Витесс" 2:0 (1:0)
Голы: Кларк М., 40 (автогол) (1:0); Матей Ю., 70 (2:0)

"Херенвен" - "Аякс" 0:4 (0:2)
Голы: Шоне, 3 (0:1); Зиеш, 42 (0:2); Тадич Ду., 51 (пенальти) (0:3); Дольберг, 56 (0:4)

"Утрехт" - "АЗ" 2:1 (1:1)

Голы: Йонсен Б.М., 2 (0:1); Эмануэльсон, 37 (1:1); ван Рейн, 87 (автогол) (2:1)


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