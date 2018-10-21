Насибулин дублем отбирает очки у Динамо Минск, БАТЭ чуть не оступается с Городеей

В минском дерби нестабильный "Минск" сумел отобрать очки у "Динамо", которому эта потеря очков может стоить и медалей, и места в еврокубках. В этой игре было два героя. У "динамовцев" Фатаи, который оформил хет-трик, у "горожан" - экс-мариуполец Владислав Насибуллин, который забил два мяча - 3:3.

После этой потери команда Гуренко опустилась на четвертое место в турнирной таблице высшей лиги Белоруссии.

Лидер чемпионата БАТЭ взял реванш у "Городеи" за поражение в первом круге, хотя чуть не подарил сопернику одно очко. Выигрывая с разницей в два мяча, борисовчане за пару минут умудрились растерять свое преимущество. И все же за пять минут до конца игры, вышедший на замену Максим Скавыш, сумел подарить БАТЭ победу - 3:2.

Минимальная победа над "Неманом" принесла "Шахтеу" единоличное второе место.

2018, Чемпионат Беларуси

Игровой день : 2018-10-20

"Минск" - "Динамо Мн" 3:3 (1:2)

Голы: Фатай, 5 (0:1); Шевченко Е., 6 (1:1); Фатай, 45 (1:2); Насибулин, 59 (2:2); Фатай, 67 (2:3); Насибулин, 82 (3:3)



"БАТЭ" - "Городея" 3:2 (1:0)

Голы: Мукам, 40 (1:0); Сигневич, 61 (2:0); Лебедев Д., 72 (2:1); Дубаич, 74 (2:2); Скавыш, 86 (3:2)



"Шахтер" - "Неман" 1:0 (1:0)

Голы: Ковалёв Ю., 21 (1:0)

