После грубейшей ошибки вратаря Астана потеряла очки с Ордабасы

"Астана" продолжает оставлять теоретические шансы "Кайрату" на титул, сыграв вничью на своем поле с "Ордабасы" - 1:1. Встреча прошла с полным преимуществом хозяев поля, но забить им удалось только после перерыва. Удар со штрафного Марина Томасова застал врасплох Бекхана Шайзада. Шымкентцы отыгрались через пару минут, Жасулан Молдакараев воспользовался ошибкой вратаря Александра Мокина при выбивании мяча.

У "Астаны" стало 71 очко, и за четыре матча до финиша она на 11 опережает алматинский "Кайрат", у которого игра в запасе. "Ордабасы" переместился на четвертую строчку, сохраняя теоретические шансы на "бронзу".

2018, Чемпионат Казахстана. 3-й круг. 30-й тур.

"Астана" - "Ордабасы" 1:1 (0:0)
Голы: Томасов, 54 (1:0); Молдакараев, 56 (1:1)
"Астана": Мокин А.; Аничич; Бейсебеков; Рукавина; Постников; Томасов; Кляйнхайслер; Мужиков (Прокопенко Вл., 84); Педро Энрике (Ричард Алмейда, 68); Муртазаев; Кабананга (Янга, 60)
"Ордабасы": Шайзада; Фонтанелло; Ерланов; Шамши (Диаките Абд., 71); Механович (Муженяк, 65); Ковальчук К.; Досмагамбетов; Дос Рейс; Бочаров; Толебек; Молдакараев (Ли В., 82)
Предупреждения: - Ковальчук К., 19; Досмагамбетов, 21; Шайзада, 93




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