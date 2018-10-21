Колос спасается с Днепром-1 на 93-й минуте и остается непобедимым

Ковалевский "Колос" продолжает оставаться единственной непобедимой командой в первой лиге. В центральном поединке 14-го тура первенства с лидером "Днепром-1" ковалевцы сумели уйти от поражения на последней компенсированной минуте благодаря точному удару в "девятку" Джемаля Кизилатеша метров с 25-ти после углового, когда в чужую штрафную прибежал даже вратарь хозяев Антон Яшков. У днепрян в середине второго тайма отличился лучший бомбардир Станислав Кулиш, который с девятью мячами возглавляет спор бомбардиров с лучанином Денисом Кожановым.

Кожанов в победном матче с "Рухом" (3:1) забитыми мячами не отметился, но "Волынь" теперь единолично занимает вторую строчку в турнирной таблице, на два очка отставая от "Днепра-1", но на столько же опережает "Колос".

"Агробизнес" по-прежнему не может победить в первой лиге. Третья кряду ничья, на этот раз с "Горняком-Спортом" - 1:1. Седьмое поражение кряду "Звезда" потерпела от "Металлиста-1925" - 0:3. А вот "Балканы" сумели прервать свою шестиматчевую безвыигрышную серию волевой победой в Краматорске - 2:1 благодаря дублю Саламахи.

2018-19, Первая лига Украины

Игровой день : 2018-10-20

"Авангард" - "Балканы" 1:2 (1:1)
Голы: Кириенко, 22 (пенальти) (1:0); Саламаха Б., 30 (1:1); Саламаха Б., 88 (1:2)

"Горняк-Спорт" - "Агробизнес" 1:1 (0:1)
Голы: Семенец, 36 (0:1); Сикорский, 46 (1:1)

"Зирка" - "Металлист-1925" 0:3 (0:2)
Голы: Поспелов, 6 (0:1); Давыдов С., 25 (0:2); Романов С., 54 (0:3)

"Колос" - "Днепр-1" 1:1 (0:0)
Голы: Кулиш, 69 (0:1); Кизилатеш, 93 (1:1)

"Рух" - "Волынь" 1:3 (1:0)
Голы: Никитюк Р., 3 (1:0); Карпенко И., 59 (1:1); Заставный, 60 (автогол) (1:2); Яковлев, 78 (1:3)


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