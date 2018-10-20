"Ворскла" - "Динамо" - 0:1. 12 тур. Футбол

«Динамо» добывает непростую победу в Полтаве и набирает очередные три очка. Ворскла - Динамо - 0:1 (0:1) Фото: fcdynamo.kiev.ua Гол: Цыганков, 40. «Ворскла» (Полтава): Шуст, Пердута, Якубу (Сергийчук, 82), Скляр, Кулач, Шарпар, Чеснаков (к), Сапай, Коломоец (Карека, 72), Даллку, Ребенок. «Динамо» (Киев): Бойко , Морозюк, Миколенко, Бурда, Кендзера, Кадар, Гармаш, Буяльский (Сидорчук, 70), Цыганков (к) (Сідклей, 71), Шепелев, Супряга (Русин, 90+2). Предупреждения: Буяльский, 30. Кадар, 59. Сапай, 83. Гармаш, 90+1. 20 октября. Полтава . Стадион «Ворскла» им. Бутовского. 6 900 зрителей.

Сюрпризом от Александра Хацкевича с первых минут стал выход на острие атаки Владислава Супряги. Молодой форвард «Динамо» постепенно адаптируется к УПЛ и, особенно в свете кадровых проблем в атаке (отсутствие Беседина и Вербича), это не может не радовать.

С первых минут «Динамо» завладело инициативой и перешло на чужую половину поля, но, в то же время, создавать моменты у ворот полтавчан гостям довольно долго не удавалось. К 15-й минуте киевляне адаптировались к футболу соперника и постепенно начали доводить атаки до ударов. Так, по шансу было у Супряги, Цыганкова, Миколенко и Гармаша, но либо точность, либо уверенные действия вратаря, не позволяли открыть счет. У «Ворсклы», в свою очередь, активничал новоиспеченный игрок сборной Украины Владислав Кулач, но без особой опасности воротам Бойко

Но незадолго до перерыва «бело-синие» все-таки сумели открыть счет! После розыгрыша стандарта на левом фланге, Супряга ворвался в штрафную и прострелил вдоль линии вратарской. Гармашу добраться до мяча помешал Сапай, а вот Цыганков, также подключившийся справа и оставшийся без внимания соперников, в касание переправил мяч под перекладину.

«Ворскла» бросилась в атаку с первых минут второго тайма и имела прекрасный шанс забить! Кулач ворвался в штрафную и пробил, но Бойко ногой отразил мяч. Еще пара минут, и Коломоец был на ударной позиции после неудачного искусственного офсайда от обороны «Динамо». К счастью, защитников снова подстраховал Бойко

В ответ на быстрые атаки полтавчан Гармаш, накрутив двух защитников, пробил с линии штрафной. Тем не менее, его удар принял на себя кто-то из игроков «Ворсклы».

«Динамо» постепенно «засушило» игру , во многом благодаря сопернику - полтавчанам хорошо удавался быстрый переход из обороны в атаку, а результат всегда стоит на первом месте. В компенсированное время Сидклей мог удвоить преимущество команды, но его удар парировал Шуст.

Как итог - киевляне уверенно довели мяч до победного и добыли очередные три балла в копилку.