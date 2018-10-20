Рома неожиданно проиграла СПАЛу: смотреть голы

Сенсация в 9-м туре чемпионата Италии - полуфиналист Лиги чемпионов "Рома" уступила скромному СПАЛУ. Не помогло римлянам и то, что на 75-й минуте у соперника был удален вратарь - тогда СПАЛ уже вел в два мяча и смог удержать преимущество.

2018-19, Чемпионат Италии. 1-й круг. 9-й тур.

"Рома" - СПАЛ 0:2 (0:1)



Голы: Петанья, 37 (пенальти) (0:1); Бонифаци, 56 (0:2)



"Рома": Ольсен Р.; Фасио; Маркано; Пеллегрини Лука (Пасторе, 78); Флоренци; Юндер (Чорич, 71); Пеллегрини Лор.; Н`Зонзи; Кристанте (Клюйверт, 59); Эль-Шаарави; Джеко



СПАЛ: Милинкович-Савич В. (до 75); Бонифаци; Викари; Коста Ф.; Чионек; Валоти (Гомис А., 77); Вальдифьори (Фарес, 70); Лаццари М.; Миссироли; Палоски (Эвертон Луис, 66); Петанья



Предупреждения: Пеллегрини Лука, 38; Юндер, 62; Фасио, 82 - Миссироли, 30; Палоски, 64; Эвертон Луис, 69; Милинкович-Савич В., 75, 75

Удаления: - Милинкович-Савич В., 75 (второе предупреждение)