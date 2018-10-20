Андрей Борячук: забитые голы - это хороший подарок
Герой поединка "Мариуполь" - "Заря" поделился мнением о победе.
- Поздравляю команду с этой тяжелой победой. Смазанная концовка, которая меня немного расстроила. Не знаю, как можно пропускать такие голы? Голы посвящаю своей девушке (у нее сегодня День рождение), а победу – команде.
- Как для форварда, голы - это лучший подарок?
- Думаю, да. Забитые голы – это хороший подарок.
- В каком функциональном и моральном состоянии после возвращения с молодежной сборной?
- В моральном плане вроде бы отошли… Обидно, что не прошли дальше, но сейчас я нахожусь в клубе и на эту работу нужно настраиваться по-другому. В функциональном плане – немного устал после сборной.
2018-19, Чемпионат Украины. 2-й круг. 12-й тур.
"Мариуполь" - "Заря" 3:2 (2:0)
Голы: Борячук, 30 (1:0); Борячук, 36 (2:0); Зубков, 83 (3:0); Громов, 90 (3:1); Кочергин В., 92 (3:2)
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