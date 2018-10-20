Андрей Борячук: забитые голы - это хороший подарок

Герой поединка "Мариуполь" - "Заря" поделился мнением о победе.

- Поздравляю команду с этой тяжелой победой. Смазанная концовка, которая меня немного расстроила. Не знаю, как можно пропускать такие голы? Голы посвящаю своей девушке (у нее сегодня День рождение), а победу – команде.

- Как для форварда, голы - это лучший подарок?

- Думаю, да. Забитые голы – это хороший подарок.

- В каком функциональном и моральном состоянии после возвращения с молодежной сборной?

- В моральном плане вроде бы отошли… Обидно, что не прошли дальше, но сейчас я нахожусь в клубе и на эту работу нужно настраиваться по-другому. В функциональном плане – немного устал после сборной.

2018-19, Чемпионат Украины. 2-й круг. 12-й тур.

"Мариуполь" - "Заря" 3:2 (2:0)



Голы: Борячук, 30 (1:0); Борячук, 36 (2:0); Зубков, 83 (3:0); Громов, 90 (3:1); Кочергин В., 92 (3:2)



