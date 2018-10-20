УХЛ: Кременчук на классе обыграл МХК Динамо

В Харькове между местным МХК "Динамо" и "Кременчуком" продолжился одиннадцатый тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Поединок команды начали достаточно равно, но под конец двадцатиминутки кременчужане всего за 2 минуты и 10 секунд смогли отправить в ворота Владислава Гурко сразу три шайбы, чем и предрешили исход этой встречи. Отметится голевыми баллами смогли Даниил Фурса, Алексей Зайцев и Богдан Полищук.

Ответить на пропущенные шайбы "динамовцы" смогли только под конец второго периода, когда на два точных броска от Алексей Красильникова и Всеволода Толстушко, Никита Олейник смог распечатать ворота Никиты Гордюшина.

В третьем периоде "горожане" только утвердили своё лидерство и ещё дважды расписались в воротах противника – на этот раз отличились Иван Савченко и Тимур Гриценко, установив таким образом окончательный счёт 1:7 в пользу команды из Кременчуга.

Заключительный матч одиннадцатого тура УХЛ состоится завтра, 21 октября, в 13:00 между "Белым Барсом" и "Днепром". Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте XSPORT.ua.

МХК "Динамо" – "Кременчук" 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)