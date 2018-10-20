"Мариуполь" - "Заря" - 3:2. 12 тур. Футбол

Мариуполь - Заря - 3:2 (2:0)

Нереализованный пенальти: Кочергин, 60 (выше ворот).

Голы: Борячук, 30 (1:0). Борячук, 36 (2:0). Зубков, 83 (3:0). Громов, 90 (3:1). Кочергин, 90 (3:2).

«Мариуполь»: Гальчук, Тищенко, Яворский, Быков, Демири, Игнатенко (Пихаленок, 84), Мишнев, Федорчук, Чурко (Зубков, 72), Борячук (Фомин, 69), Вакула.

«Заря»: Фелипе, Сваток, Кочергин, Вернидуб, Чеберко, Кабаев (Леднев, 68), Силас, Прийма (Арвеладзе, 45), Караваев, Руис, Рафаэль (Громов, 21).

Судьи: Арановский (Киев), Приступа (Киев), Чертопляс (Херсон).

Второй круг чемпионата Украины луганская «Заря» открывала матчем в Мариуполе, а поскольку обе команды подошли к этой игре с одинаковым багажом очков, излишне говорить, что три очка были крайне важны - они их обладателя оставляли в первой шестерке, а проигравший по итогу тура рисковал остаться за бортом Топ-6.

Уже первые минуты показали, что своё счастье команды намерены искать в атаке. На 18-й секунде Кочергин справа ворвался в штрафную, и после его удара мяч прокатился рядом с дальней штангой. Тут же азовцы ответили своим выпадом - Чурко опасно прострелил вдоль ворот, мяч нашел ногу Сватка и вылетел на угловой.

Футболисты очень жестко боролись за каждый мяч. После столкновения в верховой борьбе медикам пришлось оказывать помощь Прийме и Игнатенко, а еще через минуту Силас увидел перед собой желтую карточку, когда в единоборстве локтем задел Федорчука. Хозяева неудачно разыграли штрафной, луганчане быстро развернули контратаку, которую мог завершать Рафаэль, но с линии штрафной покатил мяч и мимо Гальчука, и мимо ворот.

Выдав такое обнадеживающее начало, команды взяли паузу, много проводя времени в районе центральной линии поля. Когда же на 21-й минуте Кочергин в очередной раз добрался до штрафной «Мариуполя» и прострелил на Рафаэля, в игре наступила пауза, а самому бразильцу потребовалась замена. Рафаэль пытался пробить по мячу в падении через себя, но по мячу не попал, и при этом неудачно приземлился на газон. Ранняя замена у «Зари», и на поле вышел Громов. Тем временем, число игроков «Зари» с карточками выросло до двух. Прийма руками придержал Вакулу, а поскольку наш игрок уже был у арбитра Арановского «на карандаше» за фолы в первой половине тайма, предупреждение не заставило себя ждать.

Но это была не самая большая неприятность для «Зари»… На 30-й минуте хозяева в центре поля отобрали мяч, Чурко на высокой скорости побежал к штрафной, обыгрался с Тищенко, а далее последовала передача на Борячука, ставшая результативной.

«Мариупольцы» постарались не отпускать ситуацию, и большими силами начали прессинговать у штрафной «Зари». Увы, это принесло хозяевам и второй забитый мяч, и вновь отличился Борячук, который во вратарской был первым у мяча при розыгрыше «мариупольцами» углового.

В сложной ситуации оказалась «Заря» незадолго до перерыва. Мог немного выправить ее Кабаев, когда на 41-й минуте откликнулся на длинную передачу из глубины, но, обыграв Гальчука, Владислав не смог попасть в ворота слева уже с острого угла. Концовка тайма по игре осталась за «Зарей». Луганчане взвинтили скорости, легко проникали в штрафную, но не было точного удара по воротам. Уже в компенсированное время Силас со штрафного сильно пробил в угол, Гальчук отбил перед собой - Леонардо на добивании был первым, но и здесь мимо мяча.

Своё нежелание мириться с цифрами на табло «Заря» показала с началом второго тайма. После атаки со входом в штрафную Громов нанес удар по воротам, но на пути мяча в сетку оказался Яворский. Решительный настрой луганчан не остался без внимания азовцев, которые стали действовать у своих ворот большими силами, отрядив вперед лишь Борячука.

60-я минута: Силас выполнил навес в штрафную, и когда Быков во вратарской придержал Вернидуба за футболку, Арановский уверенно показал на точку. Однако подобной уверенности при выполнении пенальти не было у Кочергина, который с 11-ти метров отправил мяч выше ворот.

Об этой неудаче нужно было забыть как можно быстрее, тем более что через 6 минут «Мариуполь» остался вдесятером после удаления Федорчука. До конца матча было еще около 25-ти минут, а это по футбольным меркам солидное время.

Последней заменой от Юрия Вернидуба стал выход Леднева вместо Кабаева, на что главный тренер «Мариуполя» ответил заменой Борячука, но не на игрока оборонительного плана, а на Фомина. В большинстве «Заря» много владела мячом, а игра по большей части шла на мариупольской половине. Это отнюдь не означало, что хозяева были не против были ответить контратакой. Такая прошла на 79-й минуте, Вакула после скидки Фомина врывался в штрафную и был сбит Караваевым. Арановский был неумолим - красная карточка капитану «Зари».

В равных составах «Мариуполь» уже играл на кураже, и на 84-й минуте Зубков довел счет до 3:0. Мяч после углового метался в штрафной, никто его так и не выбил, что и позволило игроку хозяева довести счет до крупного. Могло быть и еще хуже, но Луис Фелипе не дал себя переиграть Фомину при выходе один на один.

Спасти такой матч было уже нереально, но еще можно было показать характер. На 90-й минуте после углового Громов неотразимо пробил под перекладину, а на второй компенсированной минуте Кочергин и вовсе сократил счет до минимума. Практически сразу прозвучал финальный свисток, и можно только сожалеть, что «Заря» ключи к обороне «Мариуполя» подобрала слишком поздно.