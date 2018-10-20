Росс Баркли: показали невероятную самоотдачу в концовке

Полузащитник "Челси" Росс Баркли прокомментировал домашний поединок с "Манчестер Юнайтед", в котором ему удалось вырвать для своей команды ничейный результат, забив гол на шестой добавленной минуте.

"Конечно, мы показали невероятную самоотдачу в концовке и мой гол придаст мне уверенности, но вообще-то мы хотели выиграть в этом матче, поэтому есть некоторое разочарование, - приводит слова Росса Sky Sports. - Перед выходом на поле тренер попросил меня помочь команде и принести результат. Нам было невероятно сложно, но нам удалось вернуться в игру".

2018-19, Чемпионат Англии. 1-й круг. 9-й тур.

"Челси" - "Манчестер Юн" 2:2 (1:0)

Голы: Рюдигер, 21 (1:0); Марсьяль А., 55 (1:1); Марсьяль А., 73 (1:2); Баркли, 96 (2:2)


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